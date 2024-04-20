سكرتير بني سويف يبحث الإجراءات النهائية لتشغيل كوبري أشمنت الجديد

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، إجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع كوبري أشمنت الجديد، عقب الانتهاء من أعمال إنشاء الكوبري والتجهيز لتشغيله ودخوله الخدمة رسميًا وسرعة تشغيله ودخوله الخدمة، وذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

اجتماع السكرتير العام المساعد ببني سويف

حضر الاجتماع كلا من: على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، والمهندس حسن محفوظ الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس إسلام عليش، من السكة الحديد، والمهندس حسين سيد استشاري جهاز التعمير، والمهندس محمد عبد الحافظ، والمهندس محمد حسين، الشركة المُنفذة، ومحمد ربيع مسؤول المتابعة بالإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة.

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وناقش السكرتير العام ما تم تنفيذه من توجيهات وجه بها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، أثناء زيارته للمشروع "الأربعاء الماضي" خاصة فيما يتعلق باستكمال باقي الأعمال بمعرفة جهاز التعمير وتشمل تنفيذ المنطقة المحصورة بين البلاطة الإنتقالية حتى حاجز شريط السكة الحديد والذي يبعد عن القضيب النازل بمسافة 1.5 متر، فيما تقوم هندسة السكة الحديد بالانتهاء من تنفيذ البلاطة بين القضيبين، وذلك في غضون الأسبوع الجاري، ليكون المزلقان جاهزًا للعمل وتشغيل الكوبري بشكل كامل.

إجراءات تشغيل كوبري أشمنت ببني سويف

وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال، نظرًا لأهمية الكوبري الذي يجرى تنفيذه على ترعة الإبراهيمية، ويبلغ طوله 19 مترًا وعرض 12 مترًا، ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" ويستهدف تسهيل الحركة المرورية وربط الجانب الشرقي بغرب القرية، لاسيما بعد ما تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والفنية والهندسية الخاص بالكوبري وعمل أرصفة على الجانبين ونقل أعمدة الإنارة المواجهة للكوبري، وتم نقل الأجراس والأنوار والسيمافورات لموقع المزلقان الجديد.