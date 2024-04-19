غرق شابين بمياه النيل أمام قرية أبو صالح في بني سويف

لقي شابان مصرعهما غرقًا بـ محافظة بني سويف، أثناء قيامهما بالاستحمام في مياه النيل، أمام قرية أبو صالح التابعة لمركز ناصر، وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال جثتي الشابين.



بلاغ غرق شابين ببني سويف

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بغرق شابين أثناء قيامهما بالاستحمام في مياه النيل، أمام قرية أبو صالح التابعة لدائرة مركز شرطة ناصر، ووجه مدير الأمن بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري لموقع البلاغ.

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وبالانتقال والفحص تبين من أقوال الأهل وشهود الواقعة، وفاة الشابين: فارس عثمان سيف الدين، 19 عامًا، ومحمد عيد نصر، 19 عامًا، يقيمان قرية بني عدي التابعة لمركز ناصر، وذلك أثناء استحمامهما بمياه النيل أمام قرية أبو صالح بدائرة المركز.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال جثتي الشابين ونقلهما بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، لاستصدار تصاريح الدفن وتسليم الجثتين لذويهما لدفنهما.