استئناف عمل سوق سيارات بني سويف وتوفير خدمات الشهر العقاري

استأنفت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، تشغيل سوق السيارات المستعملة، عقب تعطيل العمل الجمعة الماضية، بسبب إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تم تسجيل أول سيارة بمكتب الشهر العقاري بموقع السوق.

استئناف عمل سوق سيارات بني سويف

وتلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرًا أعدته لجنة إدارة مشروع سوق السيارات، والذي يعقد بعد افتتاحه "بشكل تجريبي" لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، على مساحة 2 فدان بالقرب من منزل محور عدلي منصور من ناحية الشرق، والذي تم دعمه ببعض المرافق والخدمات الأساسية، ضمن خطة المحافظة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد ومقومات المحافظة، وذلك في إطار الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة.

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خدمات الشهر العقاري بسوق سيارات بني سويف

وتضمن التقرير، الإشارة إلى أنه تم اليوم اجراء جولة ميدانية بقيادة السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، اليوم الجمعة، لتفقد منظومة العمل بـ سوق سيارات بني سويف، حيث تم اليوم تسجيل بيع وتسجيل اول سيارة بالشهر العقاري، بعد توفير خدمة الشهر العقاري عبر السيارات المتنقلة، وذلك في ظل توفير الخدمات الأمنية والمرورية والبريدية وخدمات الشهر العقاري، بجانب إستمرار قيام اللجنة بدراسة وتحديد الأنشطة الواجب توافرها داخل منطقة الخدمات المزمع إنشاؤها والتي تشمل "تقديم مأكولات ومشروبات وتصوير أوراق ومستندات وفحص سيارات".

و أشار محافظ بني سويف، إلى أهمية تضافر جهود الجهات المعنية خاصة في المراحل الأولية للبدء في تشغيل سوق السيارات، مع التأكيد على دور أصحاب المعارض في الدفع بالمشروع، مما يشجع على إمكانية زيادة المساحة المخصصة، ودعمها بمزيد من الخدمات وتوفير كافة التيسيرات اللازمة في هذه المنطقة، لاسيما في ظل وقوعه في مكان حيوي متميز.