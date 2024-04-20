السبت 20 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

لغز عملية أصفهان!

 كل العالم يتحدث عن العملية الإسرائيلية في أصفهان إلا إسرائيل التى قامت بالعملية وإيران التى حدثت على أرضها العملية.. الأولى التزمت الصمت الرسمى وطالبت حكومتها دبلوماسييها في العالم عدم الحديث عما أسمته انفجارات أصفهان.. والثانية قالت إن العملية داخلية وليست خارجية! 

 

أما أمريكا فقد نفت علمها بأية عملية قامت بها إسرائيل ضد إيران ردا على الهجمة الإيرانية لها! 
وليس مفاجئا هذا الصمت الإسرائيلى وهذا الإنكار الإيرانى.. لأن إسرائيل انصاعت للضغوط الأمريكية والغربية.. 

Advertisements

 

فهى قامت بعملية لم تلحق بإيران خسائر، ولم تعترف بقيامها بهذه العملية حرصا على عدم استفزاز إيران وحتى لا تسارع بالرد بضربة جديدة لها.. أما إيران فهى بانكارها تلقى ضربة إسرائيلية تعفى نفسها من الرد عليها لأنها حريصة على عدم التصعيد والانزلاق إلى حرب مباشرة!

 
غير أن هذا الصمت الإسرائيلى لم يخف ما استهدفته إسرائيل منها وهو أنها قادرة على تهديد أصفهان مقر المشروع النووى الإيرانى، وبذلك تبتعد قدرتها على الردع التى إعتراها الضعف حينما كشفت الضربة الإيرانية أنها غير قادرة على الدفاع عن نفسها بمفردها، وأنها كانت في حاجة لأمريكا وبريطانيا وفرنسا لتدافع عنها.

 
أما الإنكار الإيرانى فهو لم يخف أن إيران تبغى الانتقام من إسرائيل، وأنها سوف تعود لتوجيه ضرباتها لإسرائيل بشكل غير مباشر أو بأيدى حلفاءها في المنطقة كما كان الأمر سائدا قبل قيام إسرائيل باستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق وهو ما إضطر إيران لتوجيه ضربتها المباشرة لإسرائيل..

 

رئيس الحكومة يرد على رئيس الحكومة!

ليس الخبز وحده يجب خفض أسعاره!


 أما أمريكا فقد حققت ما تصبو إليه.. فهى هددت إيران بأقل الإمكانيات ودون المخاطرة بتوسيع حرب غزة لتشمل المنطقة كلها في عام تنشغل فيه بانتخابات رئاسية مهمة.. وبذلك لم تعد عملية أصفهان لغزا أو حتى فزورة!

ضربة إسرائيلية حرب غزة إيران الضربة الايرانية إسرائيل أمريكا العملية الاسرائيلية في أصفهان الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

قوى وذكى!

رد على الرد!

العالم نسى المأساة!

إيران تثأر وإسرائيل تنتصر!

في انتظار الرد الإيرانى !

الأكثر قراءة

المخ بـ "يتعفن"، أنور الأتربي يكشف أعراض المرض الخطير الذي أصاب صلاح السعدني (فيديو)

يحيى الفخراني يكشف تفاصيل آخر مكالمة جمعته مع صلاح السعدني (فيديو)

معركة الرجل الأول في محافظات مصر.. ماذا فعل الهجان في القليوبية خلال 5 سنوات.. صداع القمامة المزمن وتجاهل تعليمات رئيس الوزراء

1320 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال شهر أبريل

تفاصيل جديدة في سقوط سيارة البلوجر إسراء روكا من أعلى كوبري بالنزهة

ثبات سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 20-4-2024

أول تعليق من كولر على تعادل الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كوكا وأكرم توفيق

Advertisements

منوعات

المزيد

العلماء يصنعون أول ماسة من مادة الكربون الكيميائية

على غرار مقالب رامز جلال، بائع في سوق الجمعة يرعب زبائنه (فيديو)

السلطات الفرنسية ترحل إماما جزائريا لهذا السبب

تفكيك شبكة للاتجار بالعناكب والزواحف في فرنسا

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 20-4-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت 20-4-2024

1320 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال شهر أبريل

اليورو يحافظ على ثباته مقابل الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 20-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

أبرز تصريحات وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الأخذ بالأسباب، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 25 من سورة مريم

ما حكم من مات وعليه صيام بسبب المرض ولم يتمكن من القضاء؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم السفر للخارج في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية