انتحاري مجهول الهوية يهدد بتفجير القنصلية الإيرانية في باريس (فيديو)

عقب ساعات من الهجوم الإسرائيلي على مدينة أصفهان الإيرانية، هدد رجل مجهول بتفجير القنصلية الإيرانية في العاصمة الفرنسية باريس.

محاولة تفجير القنصلية الإيرانية في باريس

وفي التفاصيل، دخل رجل مجهول الهوية القنصلية الإيرانية في باريس وهدد بتفجيرها.

وحسبما أفادت قناة “أوروبا 1”، أغلقت شرطة العاصمة خط المترو السادس وطوقت المنطقة القريبة من مبنى القنصلية.

Un homme portant une ceinture d'explosifs et menaçant de se faire sauter est retranché dans le consulat d'Iran à Paris, en présence de l'ambassadeur. C’est sûrement un opposant dont un parent est en prison à cause du régime. pic.twitter.com/UlggokkZ3q pic.twitter.com/5eTO6S7sXl — Diego Perret (@diegoperret86) April 19, 2024

وأشارت القناة إلى أن الرجل متحصن حاليا في مبنى القنصلية الإيرانية، ويرتدي حزاما ناسفا.

الهجوم الإيراني على إسرائيل

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كشف الوكالة الدولية للطاقة الذرية صباح اليوم الجمعة حالة المنشآت النووية الإيرانية عقب شن إسرائيل هجوما صاروخيا على قاعدة أصفهان الإيرانية.

المنشآت النووية الإيرانية

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عدم وقوع أي ضرر في المواقع النووية الإيرانية عقب أنباء عن هجوم شنته إسرائيل على إيران.

وقالت الوكالة في منشور على "إكس" إنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس بأقصى درجة.

وشددت على أن المنشآت النووية لا ينبغي أن تكون أبدا هدفا في الصراعات العسكرية.

الهجوم الإسرائيلي على إيران

وفي سياق اخر اعلن تقرير لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة أن القاعدة العسكرية المستهدفة في أصفهان انطلقت منها المسيرات التي هاجمت إسرائيل.

ونفت الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي الإيرانيّ (أعلى هيئة أمنيّة في البلاد)، الجمعة، ما ذكرته وسائل إعلام عن وقوع هجوم أجنبي داخل الأراضي الإيرانية.

وقالت الأمانة في بيان مقتضب لها نشرته وكالة أنباء "نور نيوز" إنها "تنفي حدوث أي هجوم أجنبي على إيران"، كما نفت دعوتها إلى اجتماع طارئ.

وأوضحت أن "ما جرى تداوله في وسائل الإعلام عن إطلاق نار من قبل الدفاع الجوي للتصدي لأجسام صغيرة، والحديث عن انفجار في بعض مناطق البلاد عارٍ عن الصحة".

وأكدت أنه "لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي انفجارات أو حرائق في مرافق أصفهان، والظروف هادئة وطبيعية".

كما أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية، رفع القيود التي فرضت في بعض مطارات البلاد، مضيفة "أنها سمحت لشركات الطيران بتنفيذ الرحلات المجدولة".

ومن جهتها، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن قائد كبير في الجيش الإيراني في محافظة أصفهان قوله إن "الدفاعات الجوية تصدت لشيء مشبوه، ولم يسفر ذلك عن أي خسائر"، مؤكدًا أن "محطة نطنز النووية تتمتع بأمن كامل".

وكانت مواقع إخبارية إيرانية أفادت في وقت سابق بأن "الدفاعات الجوية رصدت 3 مُسيّرات في سماء أصفهان وسط البلاد فجر اليوم الجمعة، وأنه تم التصدي لها".

وقد نقلت "فرانس برس" عن وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة (إرنا) أنها أفادت بعدم وقوع "أضرار كبيرة" في إيران، بعد التقارير عن سماع دويّ انفجارات قرب مدينة أصفهان (وسط البلد) فجر الجمعة.

