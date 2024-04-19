العقوبة المتوقعة لمواطن ورط زوجته في جريمة أخلاقية بالوراق

حوَّل زوج خلافا مع زوجته إلى أزمة أثارت الرأي العام، حيث اصطحب طفلته الصغيرة إلى قسم شرطة الوراق.

الأب وقف أمام رجال المباحث بـ دموع التماسيح: "بنتي بتروح مني يا بيه.. مراتي بتفرط فيها لواحد جارنا" ليطلب منه الضابط أن يقص عليه تفاصيل ما جرى.

كلمات الزوج وقعت كالصاعقة على مسامع رئيس المباحث محمد طارق الذي لم يتردد في إخطار العقيد مجدي موسى مفتش فرقة الوراق وأوسيم.

تحريات المباحث كشفت الحقيقة كاملة، وتبين كيدية البلاغ وعدم صحة رواية الزوج وأن حضوره رفقة طفلته للانتقام من زوجته بسبب تفاقم الخلافات بينهما.

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قوات الشرطة تحفظت على مقدم البلاغ بعد التأكد من كذب روايته، وغادرت الزوجة وابنتها لينتظر الأب مصيره أمام وكيل النائب العام.

ونص القانون المصري على: مادة 305 من قانون العقوبات على انه: "أما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به"، وعقوبة البلاغ الكاذب، هي عقوبة "القذف" المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات، وهي: "الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط"، فإذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط".