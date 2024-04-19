إعلام عبري يكشف كواليس الهجوم الإسرائيلي على أصفهان، وإيران: نقيّم الأوضاع

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب هاجمت 9 أهداف في قاعدة للقوات الجوية التابعة للحرس الثوري قرب أصفهان، لافتة إلى أن الهجوم على إيران انتهى وإسرائيل تحافظ على تأهب عال.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، قال قائد القوات البرية الإيرانية، إن مسيرات صغيرة هاجمت أجواءنا في مدينة أصفهان ودفاعاتنا الجوية تصدت لها.

فيما صرح قائد الجيش الإيراني قائلا: "نجري تقييما للهجوم الإسرائيلي على أصفهان وسنعلن نتائجه في وقت لاحق".

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هجوم إسرائيل على قاعدة في أصفهان

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الجمعة، بأن وزارة الخارجية دعت سفاراتها في جميع أنحاء العالم إلى عدم التعليق على الأحداث في إيران.

ويأتي ذلك، بينما تحدثت وسائل إعلام إيرانية وأمريكية عن هجوم إسرائيل على قاعدة جوية في أصفهان.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن دفاعاتها أسقطت 3 مسيرات وأن أي منشآت نووية لم تتعرض لهجوم.

وأكدت مصادر إيرانية أن المنشآت النووية في محافظة أصفهان تتمتع بأمن تام وأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن هجوم استهدفها غير صحيح.

مفاعلات إيران النووية

وقال مسؤول أمريكي إن إسرائيل لن تهاجم مفاعلات إيران النووية حسبما نقلت قناة "سي أن أن".

كما أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عدم تعرض البلاد لأي هجوم صاروخي خارجي.

وتزامن الإعلان عن هجوم بمسيرات في أصفهان مع ورود أنباء عن هجوم آخر في سوريا.

من الجهة الإسرائيلية، لم تعلن السلطات رسميا عن الهجوم ولم يعلق أي مسؤول إسرائيلي على الحادث جريا على العادة الإسرائيلية بعدم الاعتراف بهجمات مماثلة في إيران.

لكن موقع "واينت" أكد أن نظام الدفاع الجوي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه في هذه المرحلة لا يوجد تغيير في التعليمات الخاصة بالجبهة الداخلية.