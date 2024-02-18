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اقتصاد

تباين أسعار الفول في الأسواق، والتدميس بلدي يصل لـ 61 جنيهًا

تباين أسعار الفول
تباين أسعار الفول في الأسواق، فيتو

تباين أسعار الفول في الأسواق، تباينت  أسعار الفول في الأسواق، حيث ارتفع سعر الفول السائب والمجروش مقابل انخفاض أسعار الفول المعبأ، بينما ارتفع سعر الفول تدميس بلدي إلى 61 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفول في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار الفول في الأسواق، وفقًا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأيضًا وفقًا لجولة «فيتو» في الأسواق.

 تباين أسعار الفول في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر الفول السائب وفقًا للبوابة الحكومية

البداية  مع سعر الفول في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية، حيث ارتفع سعر الفول سائب بنحو 4 قروش، ليبلغ متوسط سعر الفول السائب نحو 53.2 جنيه، لتتراوح أسعار الفول سائب مابين 38 و60 جنيهًا.

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ارتفاع سعر الفول المجروش وفقًا للبوابة الحكومية

وفي نفس السياق؛ ارتفع  سعر الفول مجروش معبأ بنحو 4.2 جنيه، ليبلغ متوسط سعر الفول مجروس معبأ نحو 59.1 جنيه، وتراوحت أسعار الفول المجروش ما بين 40 جنيهًا و110 جنيهات للكيلو.

انخفاض سعر الفول المعبأ وفقًا للبوابة الحكومية

فيما انخفضت أسعار الفول المعبأ بنحو 1.7 جنيه، ليبلغ متوسط سعر الفول المعبأ نحو 58.8 جنيه، لتتراوح أسعار الفول المعبأ ما بين 35 و95 جنيهًا للكيلو.

 تباين أسعار الفول في الأسواق، فيتو

أسعار الفول في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

وفي نفس السياق، نستعرض أسعار الفول في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، التي جاءت كالتالي: 

أسعار الفول مدشوش في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

بلغ سعر فول مدشوش الضحى وزن 500 جرام نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر فول مدشوش زمزم وزن 500 جرام نحو 33.75 جنيه.

 تباين أسعار الفول في الأسواق، فيتو

أسعار الفول تدميس في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

بلغ سعر فول تدميس بلدي وزن كيلو نحو 60.95 جنيه.

بلغ سعر فول تدميس الخطيب وزن 500 جرام نحو 44.5 جنيه.

بلغ سعر فول تدميس الضحى وزن 500 جرام نحو 58 جنيهًا.

بلغ سعر فول تدميس حبة حبة وزن 500 جرام نحو 25 جنيهًا.

بلغ سعر فول تدميس زمزم وزن 500 جرام نحو 37.95 جنيه.

بلغ سعر فول تدميس العجمي وزن 500 جرام نحو 19.95 جنيه.

بلغ سعر فول تدميس العجمي وزن كيلو نحو 37.25 جنيه.

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