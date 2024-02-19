الدوري المصري، جنش يقود تشكيل مودرن فيوتشر أمام المقاولون العرب

الدوري المصري، أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ ١٣ من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل مودرن فيوتشر أمام المقاولون العرب بالدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: باسم علي، محمد ربيعة، علي الفيل، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد، عمرو السيسي، محمد صادق، علي زعزع، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، طارق طه، محمد محمود، محمد فاروق، خالد رضا، هشام عادل، احمد خالد كباكا، عمر وائل، علي ياسر



موعد مباراة فيوتشر ضد المقاولون في الدوري المصري

وتنطلق صافرة مباراة مودرن فيوتشر ضد المقاولون العرب اليوم الإثنين، في تمام الساعة الرابعة عصرا، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة المقاولون وفيوتشر

ومن المقرر أن تنقل مباراة فيوتشر والمقاولون عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

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ويبحث كلا الفريقين عن الفوز بالمباراة خاصة بعدما تلقى المقاولون الخسارة على ملعبه بهدف نظيف أمام إنبي، كما تلقى فيوتشر الخسارة أمام بلدية المحلة في الجولة الماضية بالدوري المصري.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الممتاز

ويحتل فريق مودرن فيوتشر بقيادة مدربه تامر مصطفى، المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث لعب الفريق 9 مباريات، فاز في 4 لقاءات، وتعادل في مباراة بينما تلقى الخسارة في 4 مباريات.

بينما يحتل فريق المقاولون العرب بقيادة محمد عودة المدير الفني، المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، حيث لعب ذئاب الجبل 11 مباراة، فاز في مباراة وحيدة، وتعادل في 4 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 6 مباريات.

وعلي صعيد اخر تأكد غياب مروان محسن مهاجم فريق مودرن فيوتشر عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة.

وتعرض مروان محسن لاعب فريق مودرن فيوتشر للإصابة خلال مواجهة بلدية المحلة الأخيرة بمسابقة الدوري المصري الممتاز وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الخارجي للركبة اليسرى.

حكام مباراة فيوتشر ضد المقاولون