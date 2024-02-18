إصابة مروان محسن بقطع في الرباط الخارجي للركبة

تأكد غياب مروان محسن مهاجم فريق مودرن فيوتشر عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة.

وتعرض مروان محسن لاعب فريق مودرن فيوتشر للإصابة خلال مواجهة بلدية المحلة الأخيرة بمسابقة الدوري المصري الممتاز وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الخارجي للركبة اليسرى.

مباراة فيوتشر والمقاولون العرب

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة المقاولون العرب غدًا الإثنين في تمام الرابعة مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة ال١٣ من عمر مسابقة الدوري المصري.

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وخسر مودرن فيوتشر الجولة الماضية أمام بلدية المحلة بهدف نظيف خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس الماضي باستاد غزل المحلة بالجولة 12 من عمر المسابقة المحلية.



وتعتبر مباراة بلدية المحلة هي أول مهمة رسمية لتامر مصطفى المدير الفني الجديد لمودرن فيوتشر والذي تولى مسؤولية تدريب الفريق خلفا لحسام حسن الذي رحل لتدريب المنتخب الوطني.



ترتيب فيوتشر بالدوري



ويحتل مودرن فيوتشر المركز المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 13 نقطة، بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز في 4 لقاءات وخسر في مباراتين وتعادل في 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أخرى.



وأنهى مسؤولو مودرن فيوتشر إجراءات السفر إلى جنوب أفريقيا، والمقرر لها 21 فبراير الجاري، استعدادًا لمواجهة سوبر سبورت فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، والمقرر لها 25 من نفس الشهر.



ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني في المجموعة الأولى بالكونفدرالية برصيد 7 نقاط حصدها من 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر أخرى بينما يتصدر اتحاد العاصمة الجزائري المجموعة برصيد 10 نقاط، وفي المركز الثالث الهلال الليبي برصيد 3 نقاط، وأخيرًا سوبر سبورت الجنوب أفريقي برصيد 3 نقاط أيضًا.



مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري

تنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى بإقامة ثلاث مباريات تجمع إنبى مع سموحة والبنك الأهلى مع زد إف سى وأخيرًا بيراميدز مع الاتحاد السكندرى.

الأحد 18 فبراير

إنبى وسموحة..4 عصرًا على استاد بتروسبورت

البنك الأهلى وزد إف سى..4 عصرا على استاد القاهرة الدولى

بيراميدز والاتحاد السكندري..7 مساء على استاد الدفاع الجوى



الاثنين 19 فبراير

مودرن فيوتشر والمقاولون..4 عصرا استاد السلام

الإسماعيلى والزمالك..7 مساء استاد الإسماعيلية



الثلاثاء 20 فبراير

سيراميكا والجونة..4 عصرًا على استاد القاهرة

الداخلية وفاركو.. 7 مساء على استاد الكلية الحربية

المصري البورسعيدى وبلدية المحلة.. 7 مساء على استاد برج العرب

ترتيب الدوري المصري، تصدر فريق إنبي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد انتهاء الجولة الـ12.

وتربع إنبي بقيادة مدربه الجديد سيد ياسين المدير الفني على قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوزه خارج ملعبه علي المقاولون 1-0 وتعادل زد مع بيراميدز 0-0 في الجولة ذاتها.

وانفرد إنبي بقمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة وتراجع زد للمركز الثاني برصيد 20 نقطة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- إنبي 22 نقطة

2- زد اف سي 20 نقطة

3- الاتحاد السكندري 19 نقطة

4- بيراميدز 18 نقطة

5- طلائع الجيش 18 نقطة

6- سموحة 17 نقطة

7- المصري البورسعيدي 17 نقطة

8- الأهلي 14 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

10- الجونة 14 نقطة

11- مودرن فيوتشر 13 نقطة

12- بلدية المحلة 13 نقطة

13- الزمالك 11 نقطة

14- الإسماعيلي 11 نقطة

15- البنك الأهلي 10 نقاط

16- المقاولون العرب 7 نقاط

17- الداخلية 7 نقاط

18- فاركو 5 نقاط.