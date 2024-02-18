الدوري المصري، إلغاء هدفين في شوط أول سلبي بين بيراميدز والاتحاد السكندري

الدوري المصري، تعادل فريقا بيراميدز والاتحاد السكندرى سلبيا بدون أهداف بالشوط الأول على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الشوط الاول لمباراة بيراميدز والاتحاد

شهد الشوط الأول سيطرة كاملة لفريق بيراميدز وتسديدات تتوالى على مرمى الاتحاد السكندري

ومنها تسديدة من محمد رضا بوبو بكرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء والحارس المهدي سليمان تصدى لها بثبات.

وأحرز مصطفى فتحي هدفا ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل في الدقيقة 26.

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وألغى حكم المباراة هدف لمحمد رضا بوبو بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 10

تشكيل بيراميدز لمباراة الاتحاد

وبدأ بيراميدز مباراة الاتحاد السكندري كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

في خط الوسط: محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - بلاتي توريه - مصطفى فتحي

في خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - كريم حافظ - أحمد فتحي - إسلام عيسى - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - محمود زلاكة - أحمد توفيق - فيستون ماييلي.

ترتيب بيراميدز والاتحاد بالدوري

ويحتل فريق بيراميدز المركز الرابع برصيد 18 نقطة بعدما لعب 9 مباريات فاز في 5 لقاءات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في لقاء وسجل لاعبيه 12 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

قائمة بيراميدز أمام الاتحاد

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي - فيستون ماييلي

وافتقد فريق نادي بيراميدز لجهود لاعب الوسط الدولي مهند لاشين، في مباراة الاتحاد السكندري، ضمن بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب مهند لاشين عن صفوف بيراميدز، في مواجهة الاتحاد بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث في المواجهة الأخيرة أمام زد في الدوري.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل إصابة علي جبر المدافع الدولي ومدة غيابه المنتظرة خلال المرحلة المقبلة.

وخرج علي جبر في التدريب الأخير الذي سبق مباراة زد في الدوري، بعد شعوره بآلام في العضلة الضامة، وغاب عن اللقاء.

أوضح المنيري أن اللاعب خضع لأشعة خلال الأيام الماضية أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الضامة، ومن المنتظر أن يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى ٣ أسابيع يخوض خلالها برنامجا علاجيا وتأهيليا لتجهيزه من تلك الإصابة.