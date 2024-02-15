الدوري المصري، فيوتشر بثوبه الجديد بمواجهة بلدية المحلة

الدوري المصري، يحل فريق فيوتشر ضيفا ثقيلا علي بلدية المحلة في الرابعة عصر اليوم الخميس باستاد المحلة ضمن لقاءات الجولة الثانية عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة فيوتشر وبلدية المحلة

يأمل فريق فيوتشر العودة للقاهرة بنقاط اللقاء الثلاث لتحسين وضعه بجدول الدوري بقيادة مديره الفني الجديد تامر مصطفي في أول ظهور رسمي له مع الفريق والذي تولي المهمة خلفا لحسام حسن الذي بدوره تولي قيادة المنتخب الوطني.

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بلدية المحلة يسعي أيضا لتحقيق الفوز علي أرضه لكن مهمته أن تكون سهلة.

ترتيب فيوتشر وبلدية المحلة

يحتل فريق بلدية المحلة الترتيب ال14 برصيد 10نقاط في حين يحتل فيوتشر الترتيب ال11 برصيد 13 نقطة

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم

1- إنبي 22 نقطة

2- زد 20 نقطة

3- الاتحاد السكندري 19 نقطة

4- بيراميدز 18 نقطة

5- طلائع الجيش 18 نقطة

6- سموحة 17 نقطة

7- المصري البورسعيدي 17 نقطة

8- الأهلي 14 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

10- الجونة 14 نقطة

11- مودرن فيوتشر 13 نقطة

12- الزمالك 11 نقطة

13- البنك الأهلي 10 نقاط

14- بلدية المحلة 10 نقاط

15- الإسماعيلي 8 نقاط

16- المقاولون العرب 7 نقاط

17- الداخلية 7 نقاط

18- فاركو 5 نقاط

مواعيد الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري الممتاز

الجونة ضد المصري.. 4:00 عصرا يوم الثلاثاء 13 فبراير باستاد الجيش ببرج العرب 2/2

سموحة ضد البنك الأهلي.. 7:00 مساء يوم الثلاثاء 13 فبراير باستاد الإسكندرية 1/1

الاتحاد ضد طلائع الجيش.. 4:00 عصرا يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد الإسكندرية 2/2

المقاولون ضد إنبي.. 4:00 عصرا يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد المقاولون 0/1

زد ضد بيراميدز.. 7:00 مساء يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد القاهرة 0/0

بلدية المحلة ضد فيوتشر.. 4:00 عصرا يوم الخميس 15 فبراير باستاد المحلة

الإسماعيلي ضد سيراميكا.. 7:00 مساء يوم الخميس 15 فبراير باستاد الإسماعيلية

الزمالك ضد فاركو مؤجلة

الأهلي ضد الداخلية مؤجلة