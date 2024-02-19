فوائد أرجل الفراخ، تقاوم الشيخوخة وتقوى المناعة والعضلات والعظام

فوائد رجول الفراخ، أرجل الفراخ يحبها الكثيرون ويطلقون عليها “كوارع الغلابة” وسعرها مناسب للكثيرين مقارنة بقطع الفراخ الأخرى مايزيد الإقبال على تناولها.

وفوائد رجول الفراخ، عديدة لقيمتها الغذائية العالية فهى تحتوى على نسبة عالية من الكولاجين الضرورى لصحة العظام والمفاصل.

أهمية رجول الفراخ

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن رجول الفراخ من قطع الدجاج الغنية بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، فهى مصدر جيد للبروتين والكولاجين وهى عناصر مهمة لبناء العضلات وتقويتها وتجديد الخلايا بالجسم، وهى تشبه الكوارع فى تكوينها وينصح بها الخبراء ط، ويتناولها الرياضيون على مستوى العالم.

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القيمة الغذائية الموجودة في رجول الفراخ

واضافت استشارى التغذية العلاجية، أن أرجل الفراخ لها قيمة غذائية عالية لإحتوائها على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والكولاجين والبروتين الحيواني والزنك والنحاس والفسفور وفيتامين د والسيلينيوم.

فوائد رجول الفراخ، فيتو

فوائد رجول الفراخ

وتابعت استشارى التغذية العلاجية، أن من فوائد رجول الفراخ:-

تقاوم أمراض الشيخوخة.

تعزز من صحة الشعر ولمعانه ونعومته وكذلك تقوى الاظافر لذا يجب المواظبة على تناولها.

تحتوى على حمض الهيالورونيك الذى يمنع ظهور التجاعيد ويحافظ على شباب البشرة.

تساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد الذى يساعد فى إنتاج كرات الدم الحمراء.

تقوى المناعة لاحتوائها على الزنك والنحاس والحديد ومضادات الأكسدة.

تساعد فى الوقاية من الأمراض السرطانية لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

تنظم عملية الهضم وتساعد فى علاج الإمساك.

تساعد فى علاج الخشونة لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين والكولاجين.

تنظم إفراز الهرمونات بالجسم للرجال والنساء.

تساعد فى تقوية العظام والمفاصل لاحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين د.

تقوى العضلات والأوتار والأربطة وبالتالى هى مهمة للصغار والكبار والرياضيين.

يجب على الرياضيين تناولها مرتين أسبوعيا حفاظا على قوة عضلاتهم.

تحتوى على نسبة عالية من البروتين وبالتالى تساهم فى بناء العضلات وتقويتها وعلى الأمهات تقديمها للصغار خاصة الرياضيين.

تحتوى على نسبة عالية من الكولاجين الذى يحفز نمو الخلايا بالبشرة وبالتالى يؤخر ظهور التجاعيد ويحافظ على نضارة البشرة وجمالها وشبابها.

محاذير تناول رجول الفراخ

وقالت استشارى التغذية العلاجية، إن هناك شروط لتناول رجول الفراخ، لأنها يمكن أن تسبب فى أمراض الكوليسترول والدهون الثلاثية وذلك فى حالة تناولها مقلية أو بالجلد، لأن جلد الدجاج يحتوى على نسبة عالية من الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار، لذا يجب عند تناول أرجل الفراخ التخلص من الجلد حولها وتناولها مسلوقة وليست مقلية للاستفادة منها بدون أى أضرار جانبية.