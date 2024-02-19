القومي للبحوث يكشف فوائد وأضرار مشروب العرقسوس في رمضان

أكدت الدكتورة أمل محمد مصطفي الفقي الأستاذة بقسم العقاقير بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية في المركز القومي للبحوث أن العرقسوس يعتبر أشهر المشروبات الشعبية في شهر رمضان، ويتميز هذا المشروب أنه يروي العطش ويعمل على علاج قرحة المعدة وتطهير الجهاز التنفسي من البلغم وخفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، والوقاية من السرطان، والحفاظ على صحة الكبد، وعلاج التهاب الحلق، والتخفيف من ألم المفاصل، فضلا عن تنظيم مستويات السكر في الدم، لكن لاينصح به لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو عدم انتظام نبضات القلب أو أثناء الحمل والرضاعة، كما أن الإفراط في استخدامه يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم.

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فوائد التمر الهندي

وأضافت الفقي أن التمر الهندي أيضا هو من المشروبات الشعبية في رمضان وهو مصنوع من معجون ثمار التمر الهندي ويحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات منها الكالسيوم، البوتاسيوم، الزنك وفيتامين C، فيتامينA، بالإضافة لقدرته على تعزيز عمل الجهاز الهضمي والعصبي وتعزيز صحة القلب، تحسين عملية التمثيل الغذائي، تنظيم مستويات السكر في الدم، وتقوية الجهاز المناعي.

فوائد عصير الخروب

ولفتت الأستاذة بالمركز القومي للبحوث إلى أن عصير الخروب يتميز بطعمه المحبب وبفوائده المتعددة للجسم، إذ يعمل على تعزيز عمل جهاز المناعة، وتحسين الهضم وخفض مستوى الكوليسترول في الدم ومدر للبول، بالإضافة إلى قدرته على علاج القولون العصبي حيث إنه مَصدر مهم للفيتامينات مثل فيتامين A, B2, B6 ويحتوي على العديد من المعادن التي يحتاجها الجسم مثل النُحاس، والمغنيسيوم، والمنغنيز، والبوتاسيوم، والزنك، والسيلينيوم، كما أنّه يُعدُّ مصدرًا جيّدًا للكالسيوم الذي يُساهم في التقليل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

ماذا يفعل العرقسوس بجسمك؟

وأوضح الدكتور عبدالله عبد الكافي أخصائي الصيدلة الإكلينيكية أن العرقسوس يثبط أنزيم (11 بيتا هيدروكسي ستيروئيد ديهيدروجيناز النمط الثاني)؛ الذي يحول الكورتيزول الفائض إلى كورتيزون، بالتالي يسبب عدم قيام هذا الأنزيم بدوره وبقاء الكورتيزول على حاله.

وأضاف عبد الكافي أن الكورتيزول يعمل على حبس الصوديوم والماء وبالتالي رفع ضغط الدم؛ بينما الكورتيزون لا يقوم بذلك، وتثبيط الأنزيم يؤدي إلى زيادة تأثير الكورتيزول وبالتالي يرفع ضغط الدم.

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