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رياضة

أول صدام بين ريال مدريد ومبابي

مبابي، فيتو
مبابي، فيتو

رفض النجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الحصول على إرث مواطنه كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة الحالي والميرنجي السابق.

مبابي يوقع لريال مدريد 

وذكرت تقارير عديدة أن مبابي وقع عقود انتقاله إلى ريال مدريد بالفعل حتى صيف 2029.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، لم يعد هناك شك بأن مستقبل مبابي سيكون في ريال مدريد، بدءًا من الصيف المقبل.

أول صدام بين ريال مدريد ومبابي

وأشارت إلى أن ممثلي مبابي وريال مدريد ناقشوا كل تفاصيل صفقة النجم الفرنسي بدقة فائقة لتجنب أي صدام.

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وكشفت أن فايزة العماري، والدة ووكيلة مبابي، قالت شخصيًا لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، إن نجم باريس لا يعجبه القميص رقم 9، ولا يريد ارتدائه مع الميرنجي.

وذكرت أن مبابي سيرتدي القميص رقم 10 الذي يرتديه الآن لوكا مودريتش ويعيش أشهره الأخيرة بقميص ريال مدريد.

وكان بنزيما يرتدي القميص رقم 9 في ريال مدريد، وظل الرقم متاحا عقب رحيله في الصيف الماضي.

اعتراف باريسي بانتقال مبابي إلى ريال مدريد

أكد القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، انتقال الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق الباريسي، إلى ريال مدريد.

وكان مبابي قد أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بأنه سيرحل مجانا، ما يمهد طريقه صوب سانتياجو برنابيو.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، وصلت قصة مبابي وريال مدريد إلى محطتها الأخيرة، بعد أن أتم النادي الملكي اتفاقه مع المهاجم الفرنسي، للانتقال مجانا إلى "سانتياجو برنابيو" في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ناصر الخليفي أجرى عدة اجتماعات مع أشخاص يثق بهم، هذا الأسبوع، واعترف في أحدها بأن مبابي قد وقع لريال مدريد بنسبة 100%.

وأوضحت "آس" أن هذه المعلومات التي حصلت عليها تتوافق مع تأكيد صحيفة "ماركا"، اليوم، بأن مبابي وقع مع ريال مدريد حتى صيف 2029.

وذكرت أن ريال مدريد تعامل بحذر شديد مع صفقة مبابي، لأنه من الممكن أن يلتقي الميرنجي مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ورغم ذلك رفض ريال مدريد الانتظار في قصة التوقيع مع مبابي حتى شهر مايو، كما حدث في عام 2022، لأن أي تغيير غير متوقع قد يحدث في اللحظة الأخيرة سيضع النادي في ورطة أمام جماهيره.

وأكدت "آس" أنه يمكن لجماهير ريال مدريد أن تتنفس الصعداء الآن، لأن صفقة مبابي قد تمت بالفعل، ويعد الإعلان عنها بشكل رسمي مسألة وقت فقط.

ماركا الإسبانية: مبابي يوقع عقود انتقاله إلى ريال مدريد

لتعويض رحيل مبابي، باريس سان جيرمان يرصد مبلغا ضخما للصفقات الجديدة

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