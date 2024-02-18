لتعويض رحيل مبابي، باريس سان جيرمان يرصد مبلغا ضخما للصفقات الجديدة

بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التخطيط لمرحلة ما بعد كيليان مبابي، الذي اتخذ قرارا بالرحيل عن الفريق بنهاية عقده آخر الموسم الحالي.

رحيل كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان

وبحسب فابرزيو رومانو متخصص سوق الانتقالات أن كيليان مبابي أخبر إدارة باريس سان جيرمان برئاسة، ناصر الخليفي، برحيله في نهاية الموسم.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، والأقرب انضمام النجم الفرنسي إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وكشفت صحيفة "تايمز" البريطانية أن نادي باريس سان جيرمان رصد مبلغا ماليا كبيرا ويراقب عددا من النجوم الكبار لضم أحدهم لتعويض غياب مبابي.

Advertisements

ووفقًا للتقرير أن رحيل مبابي سيوفر على باريس سان جيرمان ميزانية قدرها 200 مليون يورو بسبب راتبه والمكافآت التي كان يحصل عليها اللاعب، وبالتالي سيكون هناك الكثير من الأموال التي يمكن أن ينفقها النادي الفرنسي لتعويض مبابي وهناك أسماء بديلة بالفعل على طاولة باريس سان جيرمان.

وذكرت الصحيفة أن أسماء مثل رفائيل لياو لاعب ميلان، وفيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، وماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد قد يكونوا البدلاء لتعويض رحيل مبابي.

من ناحية أخرى، كشف لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، حقيقة وجود أي خلافات بينه وكيليان مبابي، نجم الفريق.

وصرح إنريكي، عبر قناة "كانال بلس" عقب الفوز على نانت 2-0: "علاقتي جيدة بمبابي، ونتواصل بشكل مميز، ولا توجد مشكلة بيننا".

وفسر المدرب الإسباني قراره بوضع مبابي على مقاعد البدلاء، خلال الفوز على نانت بهدفين في الدوري، قائلا "الأمر بسيط ولكن يصعب شرحه".

وأوضح "كنا بحاجة للاحتفاظ بطاقة بعض اللاعبين بعد خوض مباراة قوية في دوري الأبطال يوم الأربعاء الماضي (ضد ريال سوسيداد)".

وقال المدير الفني لسان جيرمان: "قررت منح الفرصة لعدد من اللاعبين الآخرين، لدينا طموحات كبيرة تتطلب جاهزية الجميع".

وأكد: "واجهنا صعوبة كبيرة لأن نانت قدم مباراة دفاعية جيدة".

وعن تأثر حالة اللاعبين واستعدادهم لمباراة نانت بالضجة المثارة حول رحيل مبابي، أجاب إنريكي بلا ترد "لا".

وأختتم إنريكي تصريحاته بالقول "لقد حققنا انتصارا مهما، والأهم أن جماهيرنا تشعر بأن جميع اللاعبين في أفضل جاهزية".

وعلى صعيد متصل بعد إعلانه رحيله عن فريق العاصمة الفرنسية، كشفت تقارير صحفية عن موعد إعلان نادي ريال مدريد الإسباني ضم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وأبلغ كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، ناديه الحالي باريس سان جيرمان برحيله عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

واقترب مبابي من الانضمام إلى صفوف الفريق الملكي الإسباني، بعد أن قال "نعم" لعرض فلورنتينو بيريرز رئيس الريال.

وقالت شبكة (relevo) الإسبانية إنه من المقرر أن تتم خطوة إعلان انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد في يوليو المقبل.

وحددت الشبكة الإسبانية الموعد قائلة: "سيعلن ريال مدريد ضمه للنجم الفرنسي قبل أيام من بدء الألعاب الأولمبية في باريس".

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، ومنذ الأول من يناير الماضي، بات قادرا على إجراء محادثات مع أندية أخرى. وارتبط اللاعب البالغ من العمر 25 عاما بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وانضم المهاجم، الذي فاز بكأس العالم 2018، إلى باريس سان جيرمان قادما من موناكو في أغسطس 2017، وساعدهم على الفوز بخمسة ألقاب في الدوري الفرنسي.

وينظر النادي الفرنسي إلى رحيل مبابي على أنه الخطوة الأخيرة من النهج القديم الذي اتبعه النادي في التعاقد مع اللاعبين المميزين، وذلك بعد رحيل نجوم آخرين مثل ليونيل ميسي ونيمار.