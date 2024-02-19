ماركا الإسبانية: مبابي يوقع عقود انتقاله إلى ريال مدريد

مبابي، كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وقع عقود انتقاله إلى صفوف ريال مدريد.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مبابي وقع عقدا مع ريال مدريد حتى صيف 2029.

وأشارت إلى أن راتب مبابي مع ريال مدريد سيتراوح بين 15 و20 مليون يورو، بعدما رفض الرئيس فلورنتينو بيريز كسر سلم الرواتب في النادي الملكي من أجل النجم الفرنسي.

وأوضحت أن مكافأة التوقيع غير معروفة، لكنها أقل مما كان سيحصل عليه إذا انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2022.

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وستقسم المكافأة على 5 سنوات، ليصل إجمالي ما يحصل عليه مبابي سنويا بالمكافآت، إلى ما يقرب من 50 مليون يورو.

وذكرت أنه تم إغلاق الاتفاق بشكل نهائي قبل أسبوعين، وكان الشخص المسؤول عن قيادة المفاوضات هو خوسيه أنخيل سانشيز، المدير التنفيذي للريال.

وكشفت أن سانشيز اتصل بممثلي مبابي في بداية يناير الماضي، لمعرفة مدى استعداد اللاعب للتوقيع مع ريال مدريد، وكان الرد إيجابيًا، لذلك تم الاتفاق على حسم كل شيء خلال فبراير الجاري.

وبدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التخطيط لمرحلة ما بعد كيليان مبابي، الذي اتخذ قرارا بالرحيل عن الفريق بنهاية عقده آخر الموسم الحالي.

رحيل كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان

وبحسب فابرزيو رومانو متخصص سوق الانتقالات أن كيليان مبابي أخبر إدارة باريس سان جيرمان برئاسة، ناصر الخليفي، برحيله في نهاية الموسم.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، والأقرب انضمام النجم الفرنسي إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وكشفت صحيفة "تايمز" البريطانية أن نادي باريس سان جيرمان رصد مبلغا ماليا كبيرا ويراقب عددا من النجوم الكبار لضم أحدهم لتعويض غياب مبابي.

ووفقًا للتقرير أن رحيل مبابي سيوفر على باريس سان جيرمان ميزانية قدرها 200 مليون يورو بسبب راتبه والمكافآت التي كان يحصل عليها اللاعب، وبالتالي سيكون هناك الكثير من الأموال التي يمكن أن ينفقها النادي الفرنسي لتعويض مبابي وهناك أسماء بديلة بالفعل على طاولة باريس سان جيرمان.

وذكرت الصحيفة أن أسماء مثل رفائيل لياو لاعب ميلان، وفيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، وماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد قد يكونوا البدلاء لتعويض رحيل مبابي.