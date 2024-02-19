سهام دولية تصيب الصهاينة.. هجوم عالمي على حكومة نتنياهو.. مطالب بمراجعة العلاقات مع دولة الاحتلال.. والعدوان على غزة طوفان يهدد إسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة دخل شهره الخامس، وتسبب في سقوط آلاف الشهداء والمصابين من بينهم أطفال ونساء وكبار السن، وهو ما تسبب في انتقادات حادة لحكومة نتنياهو ودولة الاحتلال.



طوفان العدوان على غزة يهدد عرش نتنياهو



وانتقد العديد من زعماء العالم إسرائيل، وكان أخرهم الرئيس البرازيلي، لولا داسيلفا، الذي اتهم دولة الاحتلال بارتكاب مجازر في غزة، ووصفها بـ"هتلر".



ودعت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، إسرائيل إلى إنهاء احتلالها لفلسطين لوقف تأجيج نظام الفصل العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان.

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أطول احتلال عسكري

وقالت منظمة العفو الدولية:" إن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أطول احتلال عسكري، وأحد أكثرها فتكا في العالم".

وأضافت: على جميع الدول مراجعة علاقاتها بإسرائيل لضمان عدم المساهمة بإدامة الاحتلال ونظام الفصل العنصري.

وحذرت منظمة العفو الدولية، من "خطر إبادة جماعية حقيقي ووشيك" بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث لا يوجد مكان للمدنيين يذهبون إليه هربًا من القصف".

وقالت المنظمة الدولية، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس": إن عدد سكان رفح تضاعف خمس مرات منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، فيما تستعد تل أبيب لشن عملية برية فيها".

وأكدت أن هناك "خطر إبادة جماعية حقيقي ووشيك" برفح، حيث لا يوجد مكان للمدنيين يذهبون إليه هربًا من القصف.

من جانبه قال وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن، اليوم الاثنين، إن العالم مصدوم من مستوى اللا إنسانية في قطاع غزة.

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

وأضاف وزير الخارجية الإيرلندي: "نأمل توصل الاتحاد الأوروبي لإجماع بشأن معاقبة مرتكبي العنف من المستوطنين في الضفة الغربية."

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنع المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وهاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات في قطاع غزة، وأجبرت المرضى والأطقم الطبية على مغادرتها.

وفي السياق ذاته أعلن متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة الدكتور هشام مهنا، أن القطاع فقد نظام الرعاية الصحية بالكامل بعد خروج مجمع ناصر عن الخدمة.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، قال متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة في تصريحات: "نحن على اتصال بجميع الأطراف من أجل ضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في المستشفيات والمخيمات، والمساحة الإنسانية التي نتحرك بها ضيقة ونحذر من تداعيات أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية".

وقالت منظمة الأمم المتحدة،، إنه لا يوجد مكان آمنٌ في قطاع غزة وأن المدنيين ليسوا أهدافا، مشددة على ضرورة حمايتهم.

وأشارت الأمم المتحدة، إلى أن أكثر من 70٪ من البنية التحتية المدنية و84٪ من المرافق الصحية في قطاع غزة دمرت أو تضررت بشدة، وفقا لنبأ عاجل على قناة «الجزيرة».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش،: إن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية قد تؤدي إلى مذبحة وتنهي عملية الإغاثة.

وأكدت الأمم المتحدة أن سكان قطاع غزة يعيشون معاناة حقيقية بسبب العدوان الإسرائيلي وعرقلة المساعدات الإنسانية.

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