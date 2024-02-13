أدرعي ينشر فيديو مزعوم لـ يحيى السنوار في أنفاق غزة

نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مقطع فيديو زعم أنه يعود لقائد حماس في القطاع، يحيى السنوار رفقة أفراد عائلته في نفق جنوب القطاع.

جيش الاحتلال ينشر فيديو مزعوم ليحيى السنوار داخل أنفاق حماس



وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الفيديو المنشور تم تصويره في أنفاق تقع بخان يونس جنوب قطاع غزة، حيث يعتقد أن يحيى السنوار انتقل إليها بعد احتدام الحرب في الشمال.



وادعى متحدث الاحتلال، أنه يجري رسم خطط لتفكيك حماس في كل مكان بغزة، مضيفا: لن نوقف الحرب ونأمل أن تؤدي المفاوضات بالقاهرة لصفقة.

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كما زعمت القناة العبرية 13 مساء اليوم الثلاثاء، أن "جيش الاحتلال تمكن من الحصول على فيديو ليحيى السنوار، برفقة زوجته وأولاده داخل نفق بمدينة خان يونس".



من ناحيتها قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة (حماس)- إن "مجاهديها فجروا 3 فتحات أنفاق مفخخة في قوات إسرائيلية راجلة في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة

وكانت قد أعلنت المقاومة الفلسطينية، استهدافها ناقلة جنود للاحتلال الإسرائيلي في منطقة القرارة شمال خان يونس، ثم استهدفت ناقلة جنود ثانية حاولت تنفيذ عملية إنقاذ.

استهداف طائرة استطلاع إسرائيلية



كذلك أعلنت فصائل فلسطينية الاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز سكاي لارك شرق حي الزيتون في مدينة غزة، وفقا لنبأ عاجل ذكرته قناة “القاهرة الإخبارية” منذ قليل.





مقتل 10 جنود إسرائيليين





وأعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، امس الاثنين، أن قواتها تمكنت من القضاء على 10 جنود إسرائيليين من "نقطة صفر".

وجاء في بيان "القسام" على "تليجرام": "تمكن مجاهدو القسام من الاشتباك مع مجموعة من جنود الاحتلال والإجهاز على 10 جنود من نقطة صفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن الإثنين، إصابة 9 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.







سقوط طائرة إسرائيلية



وسقطت طائرة إسرائيلية، في الأراضي اللبنانية في وقت سابق بسبب عطل فني، وفقا لما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي ونقله الإعلام العبري.

وأوضح الإعلام العبري، أنه يجري حاليا التحقيق في حادث سقوط الطائرة الإسرائيلية التي سقطت في الأراضي اللبنانية.





نوع الطائرة الإسرائيلية





يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يعلن حتى الآن عن نوع الطائرة الإسرائيلية التي سقطت في الأراضي اللبنانية.

