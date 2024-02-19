ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 29092 شهيدا

العدوان الإسرائيلي على غزة، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية بيانا صادرا عنها اليوم الاثنين، أن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي ارتفع إلى 29 ألفا و92 شهيدا، و69 ألفا 28 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

عدد شهداء قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي

وقالت الصحة الفلسطينية في بيانها إن الاحتلال ارتكب 9 مجازر راح ضحيتها 107 شهداء و145 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأكدت الوزارة أن هناك ضحايا تحت الركام يمنع الاحتلال فرق الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إليهم.

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وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، جرّاء قصف إسرائيلي لعدة مواقع في قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها: إن أكثر من 70 فلسطينيا استشهدوا، وأصيب آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف نفذته طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي على النصيرات والزوايدة ودير البلح.

وأضافت المصادر أن جثامين 16 شهيدا وصلت إلى المستشفيات إثر تواصل القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة، بينما تم انتشال 5 شهداء معظمهم أطفال إثر قصف إسرائيلي على مناطق شمال القطاع.

كما استهدف قصف إسرائيلي أحياء الشجاعية والزيتون وتل الهوى والشيخ عجلين في مدينة غزة، فيما حلقت مُسيّرات وطائرات استطلاع على ارتفاعات منخفضة فوق مناطق متفرقة من رفح.