شكري: مصر ترفض أي إجراءات تدفع نحو تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة

قال سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الإثنين، إن مصر ترفض أي أفكار أو إجراءات تدفع نحو تهجير المواطنين الفلسطينيين خارج قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز”.

مصر ترفض العملية العسكرية في رفح

وأضاف سامح شكري أن مصر ترفض العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

وقبل وقت سابق صرح سامح شكري، خلال جلسة حوارية في مؤتمر ميونيخ للأمن أن حماس خارج الأغلبية المقبولة للشعب الفلسطيني,

وشدد شكري على ضرورة المساءلة بشأن تمكين حماس في غزة لتعزيز الانقسام بين الكيانات الفلسطينية الصانعة للسلام، مشيرا إلى أن الحركة لا تعترف بإسرائيل.

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وتأتي تصريحات شكري في وقت كشف فيه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عن تلقي الفصائل الفلسطينية، دعوة من روسيا، لاجتماع مصالحة في موسكو، يُعقد في 26 من فبراير الجاري.

وأكد اشتية حاجة الفلسطينيين للوحدة وضرورة إيفاء حماس بالتزاماتها كي تكون جزءا من تلك الوحدة.

وفد من النواب الأمريكي في مصر

جدير بالذكر أن وزير الخارجية سامح شكري استقبل اليوم وفدًا من مجلس النواب الأمريكي برئاسة عضو المجلس أدم سميث زعيم الأقلية الديمقراطية بلجنة الخدمات العسكرية، والذي يزور مصر في إطار جولة إقليمية فى المنطقة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب عن ترحيبه بالوفد، مشيرًا لحساسية وخصوصية الظروف الراهنة والأوضاع الإقليمية والدولية المضطربة، والتي تفرض على البلدين تعزيز شراكتهما الاستراتيجية بهدف إحلال السلم والأمن.

وأعرب عن ترحيب مصر الدائم بتعزيز العلاقات مع أعضاء الكونجرس الأمريكي بمختلف انتماءاتهم الحزبية، مشددًا على الدور الحيوي الذي يلعبونه لخدمة المصالح المصرية- الأمريكية المشتركة.

وأوضح السفير أبو زيد، أن الوزير شكري أكد على أهمية الاستمرار في الجهود الرامية لدفع مختلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية، كما تناولت المباحثات الوضع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير شكري على رفض مصر العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وأية أفكار أو إجراءات تدفع نحو تهجير المواطنين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية في هذا السياق، على أن مصر لا ترى بديلًا سوى الوقف الفورى لإطلاق النار واتخاذ خطوات واضحة تجاه إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة خلال فترة زمنية محددة وقصيرة.

كما شدد شكري على أهمية الدور الذي تضطلع به وكالة "الأونروا" في استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، منوهًا إلى ما يكتنف طول أمد الأزمة من مخاطر اتساع نطاق الصراع وحالة عدم الاستقرار في المنطقة.