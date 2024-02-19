مقتل عامل تدخل لفض مشاجرة في منشأة ناصر
لقى عامل مصرعه بطعنة سكين أثناء تدخله لفض مشاجرة بين سائق توك توك وأخر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.
مقتل عامل تدخل لفض مشاجرة فى منشأة ناصر
تلقى قسم منشاة ناصر بـ مديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي بوجود جثة قتيل بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.
وعثر على جثة عامل فى منتصف العقد الرابع من العمر، مصاب بطعنة سكين فى الظهر، ويرتدى كامل ملابسه، وتم نقل الجثة لثلاجة مستشفى الشيخ زايد.
ودلت التحريات على أن القتيل تدخل لفض مشاجرة بين شخصين فى الشارع، وأثناء المشاجرة قام أحدهما بطعنة بسكين فى ظهره وأرداه قتيلا ولاذا بالفرار.
وبإعداد الأكمنة اللازمة نجحت أجهزة الأمن فى القبض على المتهم والطرف الآخر واعترف بأرتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
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