سقوط 3 عاطلين بتهمة ارتكاب 10 وقائع سرقات هواتف بالجيزة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط واقعتي سرقة خطف الهواتف المحمولة وارتكبوا 10 جرائم.

كما تم ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة أوسيم؛ لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى إرتكاب وقائع خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة مستخدمان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" فى إرتكاب الواقعة.

سقوط 3 عاطلين لارتكاب 10 وقائع سرقات هواتف بالجيزة

وعثر بحوزتهما فرد محلى وطلقتين - دراجة نارية وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة هواتف محمولة، وأرشدا عن المسروقات.

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كما تم ضبط عاطل - مقيم بمحافظة بالقاهرة؛ لمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" وارتكابه سرقة (4 هواتف محمولة)، وأرشد عن المسروقات لدى إثنين عملائه سيئي النية (مالك وعامل بمحل هواتف محمولة بالقاهرة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.