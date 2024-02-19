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منوعات

أسترالية تنام بجوار جثة شقيقتها 5 سنوات (صور)

منزل المرأة المتحللة،
منزل المرأة المتحللة، فيتو

قضت امرأة في السبعينيات من العمر، 5 سنوات نائمة بجوار جثة شقيقتها المتحللة في منزل مليء بالفئران والقمامة بحي فاره جنوب غرب ملبورن بـ أستراليا.

استرالية تنام بجوار جثة شقيقتها 5 سنوات 

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن الشرطة ألقت القبض على المرأة؛ إذ اضطر عناصر الطب الشرعي، الذين كانوا يرتدون ملابس واقية من المخاطر البيولوجية، إلى اقتحام المنزل المليء بالقمامة المتراكمة من الأرض حتى السقف، بينما كانت الفئران والحيوانات الميتة والبراز البشري تغطي المكان.

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وتبين أن المرأة قضت بجانب الجثة مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وقالت جارتها في تصريح لصحيفة محلية: "أخرجوا من منزلها هيكلا عظميا ملطخا بالدماء، ولم تكن جثة سنوات ولم نلاحظ شيئا".

الشرطة الاسترالية تقتحم المنزل

وقررت الشرطة الاسترالية اقتحام المنزل، بعد أن اشتكى الجيران مرارا من رائحة وهيئة المنزل، كما قالوا إنهم لم يروا شقيق المرأة منذ عام 2018.

وقالت الجارة: "كانت الرائحة الكريهة تفوح من المنزل، لكننا اعتقدنا أنها مجرد أكوام من القمامة".

وأكدت شرطة ولاية فيكتوريا أنها أجرت فحصا طبيا على الجثة المتحللة، في حين تم إطلاق سراح المرأة دون وجود تهم موجهة إليها".

وتابعت: "لا يزال الطب الشرعي يحقق في سبب وفاة شقيقها، وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق من هذا العام".

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