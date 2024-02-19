الإثنين 19 فبراير 2024
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أخبار مصر

استعدادًا لشهر رمضان، انطلاق حملة النظافة بمساجد الجمهورية (صور)

انطلاق حملة النظافة
انطلاق حملة النظافة بمساجد الجمهورية، فيتو

انطلقت صباح اليوم الإثنين حملة نظافة موسعة في جميع مساجد الجمهورية، وذلك في إطار خدمة بيوت الله (عز وجل) وحرص وزارة الأوقاف على تهيئتها على أفضل وجه استعدادًا لشهر رمضان المبارك 1445هـ.

حملة نظافة المساجد قبل شهر رمضان 

وأكدت الوزارة أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي، وأن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، فالمساجد لا بد وأن تكون عنوان النظافة والجمال، والقيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك الصالحين والمتقين، وشرف يتزين به المؤمنون، وعنوان يعرف به المسلمون] حيث يقول الحق سبحانه: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ)، وأن الله (تبارك وتعالى) جعل العنايةَ بالمساجد وصيانتَهَا وتنظيفَهَا والاهتمامَ بها وتطييبَها عبادةً وطاعةً وقربةً، وأجرًا كبيرًا وثوابًا جزيلًا، وأن العنايةَ بها وإجلالِها وتعظيمِها وتقديسِها والاهتمامِ بشؤونِها أمرٌ واجبٌ محتمٌ.

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لجنة متابعة أعمال شهر رمضان

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة 16/ 2/ 2024م تشكيل لجنة الإعداد لشهر رمضان برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وعضوية كل من:

1. الدكتور أيمن أبو عمر - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة. 
2. الشيخ/ السيد عبد المجيد - رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.
3. الشيخ/ صبري ياسين دويدار - رئيس مجموعة الاتصال السياسي. 
4.  مجدي أبو عيد - مدير عام الشئون الهندسية. 
5. الشيخ/ أحمد عبد المنعم - مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة. 
6. الدكتور محمد نصار - مدير عام المساجد - عضوًا وأمينًا لسر اللجنة. 

ويهدف ذلك لمتابعة كل ما يتصل بالإعداد لشهر رمضان المبارك من حيث ما يحتاج إلى صيانة عاجلة وحملة نظافة كاملة للمساجد، وتكثيف الدروس الدعوية والمقارئ القرآنية، مع تخصيص ثلاث جوائز لأفضل المديريات إعدادًا لاستقبال الشهر الكريم، على أن ترفع اللجنة تقريرًا كل ثلاثة أيام عن إنجازاتها وأعمالها.

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الأوقاف: افتتاح 32 مسجدًا الجمعة المقبلة

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تضم قيادات الوزارة، الأوقاف تعلن تشكيل لجنة لمتابعة أعمال شهر رمضان

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