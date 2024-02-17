الأوقاف: افتتاح 32 مسجدًا الجمعة المقبلة
أوضحت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم افتتاح (32) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 23 / 2 / 2024م، منها (25) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(7) مساجد صيانة وتطويرًا.
إجمالي المساجد الجديدة
ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه (615) مسجدًا منها (479) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(136) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 23 / 2 / 2024 م عدد ( 11637) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (16) مليارًا و(140) مليون جنيه.
خريطة افتتاح المساجد الجديدة
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الشرقية
1. مسجد محمود تركيا – ديرب نجم
مديرية أوقاف جنوب سيناء
2. مسجد السيدة ذكيه حسن – نبق – شرم الشيخ
3. مسجد سعود الجابر – الطور
مديرية أوقاف مطروح
4. مسجد الشيخ كندي بو ملحا – منطقة آبار نوح أولاد نوح
مديرية أوقاف الدقهلية
5. المسجد القديم – البقلية– مركز المنصورة
مديرية أوقاف الأقصر
6. مسجد العمري البحري- اللأقالتة - القرنة
مديرية أوقاف أسيوط
7. مسجد الرحمن – أبو الهدر - ديروط
8. مسجد سيدي عبد الرحيم – بندر ديروط
مديرية أوقاف البحيرة
9. مسجد زينب هانم – قرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير
10. مسجد الدوار – قرية الثلاثين - مركز كفر الدوار
11. مسجد عبد السلام الحلوجي– زاوية صقر – مركز أبو المطامير
12. مسجد النور – قرية الإنتاج الأول – النوبارية – مركز أبو المطامير
13. مسجد زرف زكي – قرية التمامة –
مركز كفر الدوار
14. مسجد المنجد – قرية الهلباوي– سيدي غازي – مركز كفر الدوار
15. مسجد عبد الله ناصر – النمرية– مركز أبو المطامير
مديرية أوقاف الفيوم
16. مسجد الشيخ علي الديب – مركز الفيوم
17. مسجد عمر بن الخطاب – إطسا
18. مسجد الرضوان – أبو كساه - أبشواي
19. مسجد الرحمة – سنورس
20. المسجد البحري الكبير – إطسا
مديرية أوقاف الجيزة
21. مسجد اليسر – ابني بيتك – المنطقة السادسة - ق
22. مسجد الرحمن – عزبة البحاروة - العياط
23. مسجد التوحيد – طهما - العياط
مديرية أوقاف الإسماعيلية
24. مسجد الخضر – أبو خليفة – القنطرة غرب
مديرية أوقاف المنوفية
25. مسجد أحمد عيسى – شبشير– طملاي– منوف
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. المسجد الكبير – مركز المنزلة
2. مسجد الجبارنة – مركز دكرنس
مديرية أوقاف الغربية
3. مسجد الرحمة – ميت حبيش البحرية - طنطا
مديرية أوقاف سوهاج
4. مسجد الأنصار – نجع مازن - سوهاج
مديرية أوقاف كفر الشيخ
5. مسجد الرحمة – هندسة الري – سيدي سالم غرب
مديرية أوقاف قنا
6. مسجد خالد بن الوليد – حاجر الجبل – هو – نجع حمادي
7. مسجد التوحيد – نجع غانم – العركي - فرشوط
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