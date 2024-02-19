3 مليارات دولار.. مسئول يكشف حجم استثمارات تركيا في مصر

قال رئيس مجلس الأعمال التركي المصري بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، مصطفى دنيزر، إن حجم الاستثمارات التركية في مصر بلغت حوالي 3 مليارات دولار، وذلك حسبما أفادت شبكة “سكاي نيوز”.

الاستثمارات التركية في مصر

وأضاف دنيزر في تصريحات لوكالة الأناضول التركية، أن الاستثمارات التركية في مصر توفر 70 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، ونحو 100 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر، مع تحقيق عائد إجمالي بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا.



وذكر أن حجم التجارة بين البلدين بدأ في الارتفاع مع اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع مصر عام 2007، ليصل الآن إلى 10 مليارات دولار.

Advertisements

وأشار إلى أنه من الممكن أن يصل حجم التجارة بين البلدين من 15 إلى 20 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.

الأربعاء الماضي، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة إلى مصر، هي الأولى منذ 11 عاما، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتفق الطرفان على السعي نحو رفع التبادل التجاري بينهما إلى 15 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة.



زيارة الرئيس التركى، تمثل زيارة أردوغان للقاهرة ولقائه بالرئيس السيسي انفراجة سياسية تعزز من التعاون المشترك بين البلدين علي المستوي الاقتصادي بشقيه التجاري والاستثماري.



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" الاربعاء الماضي بقصر الاتحادية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى.

وتعد الزيارة الرسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر، هي الأولي منذ أكثر من 11 عامًا، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار استمرار التقارب بين البلدين.وعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية.

ورصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إحصائيات العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة تركيا.

قيمة الاستثمارات التركية



وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 167.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 179.9 مليون دولار خلال عام 2021/ 2022 بنسبة انخفاض قدرها 7.1%.

الاستثمارات التركية يتركز اغلبها فى القطاع الصناعى



ووفقا لتصريحات المهندس احمد سمير وزير الصناعة والتجارة أشار إلى أن اغلبها يتركز في المجال الصناعي وخاصة قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات الزجاجية، وإعادة التدوير، هذا بخلاف استثمارات كبيرة في مجال السياحة والمطورين الصناعيين.

وقال الوزير إن الفترة الأخيرة شهدت حراكًا كبيرًا وإقبالًا من المستثمرين الأتراك على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري لا سيما في ظل ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخرا ونشاط الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين.

الاستثمارات التركية تعد من أهم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري



ولفت الوزير إلى أن الاستثمارات التركية تعد من أهم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري وتعد الشركات التركية من أكبر الشركات الأجنبية مساهمة في الصادرات المصرية، سواء إلى تركيا أو الاتحاد الأوروبي أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت إلى أن الاستثمارات الصناعية التركية في السوق المصري أغلبها يتركز في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة الكيماويات، والصناعات الزجاجية والاجهزة المنزلية التي توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل، إلى جانب قطاعات أخرى تشمل القطاع السياحي وقطاع البنية الأساسية.

وأضاف سمير أن الاستثمارات التركية تنتشر جغرافيًا في مصر، وتتواجد أيضًا على مستوى المشروعات المتوسطة والصغيرة، والاستثمارات في قطاعات صناعية تتفوق فيها الشركات التركية مما ساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية والتسويقية إلى مصر، وتنوع الاستثمارات في مختلف القطاعات.

عدد الشركات التركية المستثمرة فى مصر

وأشارت بيانات وزارة الصناعة والتجارة إلى عدد الشركات التركية المستثمرة في مصر بلغ 790 شركة تركية في مصر وتوفر 50 ألف فرصة عمل

حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل إلى 6.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 7.8 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 15.7 %.

تحويلات المصريين العاملين بتركيا



وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35.2%.

تحويلات الأتراك العاملين في مصر



بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 9.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.6%.