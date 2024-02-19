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رياضة

مارتينيز يتصدر.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

لاوتارو مارتينيز،
لاوتارو مارتينيز، فيتو

انتهت منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الإيطالي، مساء أمس الأحد، حيث يتربع لاوتاو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان على صدارة جدول ترتيب هدافي المسابقة.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

1- لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 20 هدفا

2- دوشان فلاهوفيتش، يوفنتوس، 13 هدفا

3- أوليفيه جيرو، ميلان، 12 هدفا

4- ماركوس تورام، إنتر ميلان، 10 أهداف

5- ماتياس سولي، فروزينوني، 10 أهداف

6- دومينيكو بيراردي، ساسولو، 9 أهداف

7- هاكان تشالهان أوغلو، إنتر ميلان، 9 أهداف

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8- جوشوا زيركزي، بولونيا، 9 أهداف

9- ألبرت جوذموندسون، جنوى، 9 أهداف

10- روميلو لوكاكو، روما، 9 أهداف

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

1 -إنتر ميلان 63 نقطة

2 -يوفنتوس 54

3 -ميلان 52

4 -أتالانتا 45

5 -بولونيا 45

6 -روما 41

7 -فيورنتينا 38

8 -لاتسيو 37

9 -نابولي 36

10 -تورينو 36

11 -مونزا 33

12 -جنوى 30

13 -ليتشي 24

14 -أودينيزي 23

15 -فروسينوني 23

16 -إمبولي 22

17 -ساسولو 20

18 -هيلاس فيرونا 20

19 -كالياري 19

20 -ساليرنيتانا 13

تعادل يوفنتوس مع فيرونا

انتهت مباراة يوفنتوس ضد مضيفه هيلاس فيرونا بالتعادل الإيجابي 2-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مارك أنتونيو، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

تقدم هيلاس فيرونا بالهدف الأول في الدقيقة 11 عن طريق مايكل فولورنينشو، ثم أدرك فريق يوفنتوس التعادل عن طريق دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 52 استطاع يجاني نوسلين إعادة التقدم لفريق فيرونا بالهدف الثاني، ولكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلا، حيث استطاع ادريان رابيو أن يدرك التعادل ليوفنتوس بعدها بثلاث دقائق وبالتحديد في الدقيقة 55، لتصبح النتيجة التعادل بهدفين لكل فريق.

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة ليرتفع رصيد يوفنتوس إلى 54 نقطة في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد هيلاس فيرونا 20 نقطة في المركز الثامن عشر.

بدأ فريق هيلاس فيرونا مباراته في الدوري الإيطالي أمام يوفنتوس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لورينز مونتيبو

خط الدفاع: جيانجياكومو مايناني - بافل داويدوفيتش - خوان كابال

خط الوسط: أوندري دودا - داني سيلفا - داركو لازوفيتش - توماس سوسلوف

خط الهجوم: توماس سوسلوف - جاكسون تشاتشوا - تيجاني نوسلين

أما فريق يوفنتوس فبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: فيدريكو غاتي - دانيلي روجاني - دانيلو - اندريا كامبياسو.

خط الوسط: ويستون ماكيني - مانويل لوكاتيلي - ادريان رابيو - فيليب كوستيتش.

خط الهجوم: كينان يلدز - دوشان فلاهوفيتش.

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