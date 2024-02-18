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رياضة

روما يضرب فروسينوني بثلاثية في الدوري الإيطالي

روما، فيتو
روما، فيتو

حقق فريق روما فوزا على نظيره فروسين بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد على ملعب بينيتو ستيربي، ضمن لقاءات الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

سجل أهداف فريق روما في شباك فروسينوني، ديان هويسين في الدقيقة 38، سردار أزمون في الدقيقة 71، لياندرو باريديس في الدقيقة 81 من ضربة جزاء.

ترتيب روما وفروسينوني 

وبهذا الفوز يرفع فريق روما رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما يتجمد رصيد فروسينوني عند النقطة 23 في المركز الخامس عشر.

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تعادل يوفنتوس مع فيرونا

انتهت مباراة يوفنتوس ضد مضيفه هيلاس فيرونا بالتعادل الإيجابي 2-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مارك أنتونيو، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

تقدم هيلاس فيرونا بالهدف الأول في الدقيقة 11 عن طريق مايكل فولورنينشو، ثم أدرك فريق يوفنتوس التعادل عن طريق دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 52 استطاع يجاني نوسلين إعادة التقدم لفريق فيرونا بالهدف الثاني، ولكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلا، حيث استطاع ادريان رابيو أن يدرك التعادل ليوفنتوس بعدها بثلاث دقائق وبالتحديد في الدقيقة 55، لتصبح النتيجة التعادل بهدفين لكل فريق.

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة ليرتفع رصيد يوفنتوس إلى 54 نقطة في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد هيلاس فيرونا 20 نقطة في المركز الثامن عشر.

بدأ فريق هيلاس فيرونا مباراته في الدوري الإيطالي أمام يوفنتوس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لورينز مونتيبو

خط الدفاع: جيانجياكومو مايناني - بافل داويدوفيتش - خوان كابال

خط الوسط: أوندري دودا - داني سيلفا - داركو لازوفيتش - توماس سوسلوف

خط الهجوم: توماس سوسلوف - جاكسون تشاتشوا - تيجاني نوسلين

أما فريق يوفنتوس فبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: فيدريكو غاتي - دانيلي روجاني - دانيلو - اندريا كامبياسو.

خط الوسط: ويستون ماكيني - مانويل لوكاتيلي - ادريان رابيو - فيليب كوستيتش.

خط الهجوم: كينان يلدز - دوشان فلاهوفيتش.

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روما فروسينوني الدوري الإيطالي يوفنتوس فيرونا

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