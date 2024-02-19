الدوري الإيطالي، ميلان يسقط أمام مونزا في الوقت الضائع

خسر ميلان أمام مضيفه مونزا، بنتيجة (4-2) في اللقاء الذي جمعهما بملعب الأخير في يو باور ستاديوم، ضمن لقاءات الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

سجل مونزا هدفين عبر داني موتا (الدقيقة 45) وماتيو بيسينا من ركلة جزاء (45+6)، فيما تعادل ميلان عن طريق أوليفيه جيرو (64) وكريستيان بوليسيتش (88).

وفي الدقيقة 90، أطلق وارين بوندو رصاصة الرحمة على ميلان مسجلا الهدف الثالث القاتل، وأنهى لورينزو كولومبو المباراة بهدف رابع (90+5).

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بخسارة ميلان تجمد رصيد الفريق عند 52 نقطة بالمركز الثالث، ويهدر فرصة الانقضاض على المركز الثاني، فيما رفع مونزا رصيده إلى 33 نقطة بالمركز الـ 11.

تعادل يوفنتوس مع فيرونا

انتهت مباراة يوفنتوس ضد مضيفه هيلاس فيرونا بالتعادل الإيجابي 2-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مارك أنتونيو، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

تقدم هيلاس فيرونا بالهدف الأول في الدقيقة 11 عن طريق مايكل فولورنينشو، ثم أدرك فريق يوفنتوس التعادل عن طريق دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 52 استطاع يجاني نوسلين إعادة التقدم لفريق فيرونا بالهدف الثاني، ولكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلا، حيث استطاع ادريان رابيو أن يدرك التعادل ليوفنتوس بعدها بثلاث دقائق وبالتحديد في الدقيقة 55، لتصبح النتيجة التعادل بهدفين لكل فريق.

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة ليرتفع رصيد يوفنتوس إلى 54 نقطة في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد هيلاس فيرونا 20 نقطة في المركز الثامن عشر.

بدأ فريق هيلاس فيرونا مباراته في الدوري الإيطالي أمام يوفنتوس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لورينز مونتيبو

خط الدفاع: جيانجياكومو مايناني - بافل داويدوفيتش - خوان كابال

خط الوسط: أوندري دودا - داني سيلفا - داركو لازوفيتش - توماس سوسلوف

خط الهجوم: توماس سوسلوف - جاكسون تشاتشوا - تيجاني نوسلين

أما فريق يوفنتوس فبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: فيدريكو غاتي - دانيلي روجاني - دانيلو - اندريا كامبياسو.

خط الوسط: ويستون ماكيني - مانويل لوكاتيلي - ادريان رابيو - فيليب كوستيتش.

خط الهجوم: كينان يلدز - دوشان فلاهوفيتش.