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أخبار مصر

تعرف على أسعار تصالح الإشغالات وإجراءات الحصول عليها في الجيزة

شروط التصالح علي
شروط التصالح علي الإشغالات بالجيزة، فيتو

ترصد فيتو لقرائها إجراءات وخطوات ورسوم عملية الحصول على خدمة تقديم طلب استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام ورسوم التصالح الخاصة بها، والتي تتم من خلال مراكز التكنولوجيا التابعة لمحل راغب الخدمة في محافظة الجيزة.

أولا: شروط إحضار مقدم الطلب الأوراق والمستندات التالية:
 - صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.
- صورة إثبات الشخصية والأصل للاطلاع.
- مستند ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).
- الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.
ثانيا_ أسعار التصالح على الإشغالات التي يتم مصادرتها.

_ 20 جنيها كحد أدنى للكرسي الواحد المضبوط وتصل إلى 30 ألف جنيه للحفار والبامب الخرساني المستخدمين في أعمال البناء.

_ أرجوحة 700 جنيه، استاند شيبسى 50 جنيها.

_ إعلان خشب أو حديد 50 جنيها، أمبوبة غاز كبيرة 300 جنيه، أمبوبة غاز صغيرة 200 جنيه.

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_ باب خشب أو صاج 300 جنيه، باب أسانسير 400 جنيه، برميل خلاط 500 جنيه، بامب خرسانة 30000 جنيه.

_ باور صوت 500 جنيه، برميل 150 جنيها، تاندة 200 جنيه، ترابيزة بلاستيك 30 جنيها، ترابيزة حديد 40 جنيها.

_ترابيزة خشب أو فورميكه 30 جنيها، ترابيزة كبيرة استالس 150 جنيها، تروسيكل 3 عجلة بموتور 1000 جنيه وبدون موتور 500 جنيه.

_توك توك 2000 جنيه، ثلاجة مشروبات غازية باب واحد 300 جنيه.

_2 باب 700 جنيه، حفار 30000 جنيه، خلاطة كبيرة 13000 جنيه، خلاطة نحلة 8000 جنيه، رسيفر 200 جنيه، سماعة ساوند 500 جنيه.

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