الإثنين 19 فبراير 2024
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محافظات

ضبط 105 كيلو كبدة منتهية الصلاحية بالبحيرة

جانب من الحملة التموينية
جانب من الحملة التموينية بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية،  وتحت إشراف مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، ضمن جهود محافظة البحيرة،وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

كبدة منتهية الصلاحية بالبحيرة 

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وتم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت،بمركز إدكو عن ضبط ١٠ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز آخر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات.

وبحملات مماثلة بمركزي إيتاي البارود وكفر الدوار تم ضبط ١٠٥ كيلو جرام كبدة منتهية الصلاحية ومخبز لحيازته كمية من السكر مجهولة المصدر و٦ محلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وكمية من الأدوات البيطرية والمستلزمات الطبية منتهية الصلاحية.

وبمركز شبراخيت، تم ضبط ٢٠ إسطوانة بوتاجاز داخل مزرعة دواجن تستخدم فى غير الغرض المخصص لها، و٤٠٠ عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، ونصف طن أسمنت، وطن أسمدة مجهول المصدر، كما تم تحرير ١٠ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وبمركزي بدر والرحمانية، تم ضبط مخبز لتجميعه ٥ شكائر دقيق بلدي مدعم  و١٣ مخبزا لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز لعدم نظافة أدوات العجين و٤ مخابز لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين  بالإضافة لتحرير ٦ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ومحضر ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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ضبط 10 طن لحوم كبدة حملة تموين البحيرة

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