رمضان 2024، أحمد عبد الوهاب يجسد أول شخص أغتيل على يد الحشاشين

يجسد الفنان الشاب أحمد عبد الوهاب، شخصية يحيى، وهو ابن مؤذن مدينة أصفهان، أول شخص جرى اغتياله على يد حسن الصباح، الذي يجسده الفنان كريم عبد العزيز وذلك بمسلسل الحشاشين الذي سيعرض بالسباق الرمضاني 2024.

ويواصل صُناع وأبطال مسلسل “الحشاشين” للفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، تصوير أحداث المسلسل في “مالطة” وعدة دول عربية استعدادا لطرحه بالموسم الرمضاني المقبل 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويأتي العمل بمشاركة كل من؛ كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب ونيقولا معوض وأحمد عيد وسامي الشيخ وإسلام جمال وميرنا نور الدين وسوزان نجم الدين وعمر الشناوي ونور ايهاب وسارة الشامي وأحمد عزي وكريم سرور وشريف البردويلي وأحمد عبد الوهاب وابراهيم كمال وفارس الفخراني وسارة صلاح ومحمد منير وبسنت ابو باشا وياسر علي ماهر ومحمد رضوان ومحمد سليمان ومحمد نجاتي ويوسف حشيش وتامر مجدي ومروان نشأت ونور سليمان وخالد الحسيني وأمنية العربي.. بتوقيع المؤلف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

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وكانت الشركة المنتجة كشفت عن البوسترات الرسمية للعمل والتي جاءت مرفقة بتعليق: أباطيل وأبطال من وحي التاريخ.

مسلسل الحشاشين

وكان المخرج بيتر ميمي نشر عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسله الجديد “الحشاشين”.

المخرج بيتر ميمي

فى السابق علق بيتر ميمي على مسلسل “الحشاشين” قائلا: "مسلسل الحشاشين.. (أبطال وأباطيل من وحي التاريخ).. حقيقة حسن الصباح وفرقة الحشاشين الذين أرعبوا العالم كله فى القرن الحادي عشر.. من تأليف عبد الرحيم كمال.. إنتاج سينرجي - تامر مرسي".