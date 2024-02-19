الإثنين 19 فبراير 2024
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حوادث

ضبط تشكيل عصابى لتقليد العملات الأجنبية وتزوير المستندات بالطالبية

ضبط تشكيل عصابى لتقليد
ضبط تشكيل عصابى لتقليد العملات الأجنبية،فيتو

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، تشكيلا عصابيا بالجيزة تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات الأجنبية وترويجها وتزوير المُحررات الرسمية والأختام المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية.
 

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ضبط تشكيل عصابى لتقليد العملات الأجنبية

أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية؛ بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات الأجنبية وترويجها وتزوير المُحررات الرسمية والأختام المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية وإتخاذهم من دائرة قسم شرطة الطالبية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى. 

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وتم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (مبلغ من العملات الأجنبية "مُقلدة" - عدد من الأوراق المزورة والمعدة للتزوير - عدد 2 طباعة ألوان - ماكينة تغليف أوراق - ماكينة تغليف كارنيهات - جهاز لاب توب "يحوى العديد من صور أختام ونماذج لمستندات خاصة بعدد من الجهات الحكومية).
 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات المالية وترويجها.

 

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