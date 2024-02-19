الإثنين 19 فبراير 2024
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حوادث

مقتل سيدة وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

مشاجرة بالاسلحة النارية،فيتو
مشاجرة بالاسلحة النارية،فيتو

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 3 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بمحافظة أسيوط وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط طرفى المشاجرة وإخطار النيابة العامة.

 

ضبط طرفى المشاجرة 
 

تلقى مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط بلاغا بوقوع مشاجرة بدائرة المركز ووفاة أحد الأشخاص ووجود مصابين.

 

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مقتل سيدة وإصابة 3 آخرين 

وبالفحص تبين نشوب المشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (مزارعان "أحدهما مصاب بطلق نارى وسيدة "توفيت متأثرة بإصابتها")، طرف ثان: (شخصين "أحدهما مصاب بطلق نارى"، وسيدة "مصابة بطلق نارى")  لخلافات الجيرة تبادل خلالها الطرفين إطلاق الأعيرة النارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها وحالة الوفاة.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرفين وبحوزتهم (2 بندقية آلية) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات وأن السلاحين المضبوطين هما المستخدمان فـى الواقعة.
 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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