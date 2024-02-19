الإثنين 19 فبراير 2024
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حوادث

الأمن يكشف غموض اتهامات ضد الشرطة واختفاء فتاة المنيا

قوات الشرطة،فيتو
قوات الشرطة،فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات 4 وقائع مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى من بينها اتهامات ضد الشرطة واختفاء فتاة المنيا.

 

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تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر إحدى الحسابات الشخصية على موقع "فيس بوك" متضمنًا إدعاء صاحب الحساب بقيام أحد رجال الشرطة بإحتجاز دراجته النارية لإنتهاء رخصة التسيير رغم سلامة موقفه.


بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى  أنه بتاريخ 20/1/2024 تم ضبط "الدراجة النارية محل الفحص" بالطريق الزراعى بمركز قويسنا "بدون لوحات معدنية" قيادة الشاكى وفر هاربًا وبفحصها تبين أنها منتهية التراخيص  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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 وتم إستدعاء الشاكى وبسؤاله أقر بالإدعاء الكاذب وعلل ذلك بهدف عرقلة إتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

انتحال صفة الشرطة واقتحام منزل فى الدقهلية 


 كما تابعت أجهزة الأمن ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا إدعاء صاحب أحد الحسابات بإنتحال أحد الأشخاص "على خلاف الحقيقة" صفة رجل شرطة وإقتحام منزله وآخرين والتعدى على أسرته وتهديدهم بسلاح نارى.


وبالفحص أمكن تحديد الشاكى (موظف  - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية – له معلومات جنائية ومحكوم عليه فى 6 قضايا متنوعة) وبسؤاله تبين عدم صحة إدعائه، وعلل إدعائه الكاذب ليتسنى الاهتمام بفحص شكواه الخاصة بخلافات عائلية بينه وبين طليقته وأسرتها.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وقوع حوادث مرورية

كما تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم نشره بأحد الحسابات على موقع "فيس بوك" متضمنًا الإدعاء بوجود فتحات "غير قانونية" بالجزيرة الوسطى على إمتداد الطريق الدائرى المؤدى إلى الفيوم، يعبر بعض قائدى السيارات من خلالها مما يتسبب فى وقوع حوادث مرورية.


وتم التنسيق مع الجهات المعنية وغلق كافة الفتحات العشوائية المتواجدة بالحاجز الخرسانى "الأوسط"بطول قطاعات الطريق الدائرى ومن بينها (المنطقة محل الشكوى) لمنع الدوران العشوائى للمركبات حفاظًا على الأرواح وتحقيق أعلى معدلات السيولة والسلامة المرورية.

 

حل غموض اختفاء فتاة المنيا 

كما رصدت أجهزة الأمن  ما تم نشره بأحد الحسابات الشخصية عبر موقع "فيس بوك" متضمنًا إستغاثة بشأن تغيب ( فتاة - مُقيمة بمركز ملوى بالمنيا ). 


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23/1/2024 تلقى الأجهزة الأمنية بقنا  بلاغا من والد الفتاة بتغيبها عن منزلها حال تواجدها بمحافظة قنا ولم يتهم أو يشتبه فى غيابها جنائيًا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم فى حينه.

 

 وفى وقت لاحق عادت المتغيبة للمنزل وتبين أنها كانت متواجدة خلال فترة غيابها طرف إحدى صديقاتها بمدينة قنا بإرادتها، ولم يصيبها ثمة مكروه خلال فترة غيابها  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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مركز شرطة دكرنس مركز قويسنا مركز ملوى محافظة قنا كشف غموض فتاة المنيا طريق الدائري وزارة الداخلية

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