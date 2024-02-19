9 أكلات تساعدك على التحكم فى شهيتك لانقاص الوزن سريعا

التحكم فى الشهية من المشكلات الصعبة التى تعانى منها الفتيات وسبب أساسى فى زيادة الوزن وصعوبة نزوله.

والتحكم فى الشهية أمر صعب تحاول الفتيات اتباعه للحفاظ على أنظمة الريجيم وعدم فشلها مايساعدهن فى إنقاص الوزن سريعا.

9 أكلات تساعد على التحكم في الشهية

وتقدم الدكتورة مرام عيسى اخصائية التغذية العلاجية، 9 أكلات تساعد على الحكم فى الشهية، ما يساعد فى إنقاص الوزن سريعًا، ومن هذه الأكلات:-

الشيكولاتة الداكنة

الشوفان

اللوز

السلمون

التفاح

القهوة

البيض

الصلصة الحارة

البطاطا الحلوة

نصائح مهمة للتحكم في الشهية

ويجب على الفتيات اتباع بعض النصائح التى تساعدهن على التحكم في شهيتهن، منها:-

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شرب 2 كوب ماء عند الشعور بالجوع

شرب كوب ماء قبل الوجبات

تنظيم مواعيد النوم يوميا ويفضل النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا

تنظيم مواعيد الوجبات الرئيسية وهى من أهم الخطوات التي تساعد على التحكم في الشهية

بدء تناول الطعام بطبق السلطة

طبق الخضروات ضرورى فى جميع الوجبات الرئيسية

الامتناع عن السكريات لأنها تفتح الشهية وتدفعنا لتناول المزيد من الحلوى والاكلات المختلفة

الاهتمام بتناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات على أن تكون ثمرة خضروات أو فاكهة وهى تحد من الشهية عند تناول الوجبة الرئيسية.

9 أكلات تساعد على التحكم في الشهية، فيتو

نصائح مهمة لإنقاص الوزن

وهناك 10 نصائح تغنينا عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها فى الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة والأهلي عن تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.