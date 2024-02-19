أرملة نافالني تلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم

أليكسي نافالني ، تلتقي يوليا نافالنايا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الإثنين، بعد ثلاثة أيام على وفاة زوجها المعارض أليكسي نافالني في سجن روسي.

وكتب مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأحد، على منصة "إكس": "الإثنين أستقبل يوليا نافالنايا في مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي".

On Monday, I will welcome Yulia Navalnaya at the EU Foreign Affairs Council.



EU Ministers will send a strong message of support to freedom fighters in Russia and honour the memory of Alexi @navalny. Advertisements February 18, 2024

وأضاف: "وزراء الاتحاد الأوروبي سيبعثون رسالة دعم قوية إلى المقاتلين من أجل الحرية في روسيا، ويكرمون ذكرى أليكسي نافالني".

وقالت نافالنايا (47 عاما) إنها تحمّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "شخصيا مسئولية" وفاة زوجها، داعية المجتمع الدولي إلى الاتحاد لهزيمة "هذا النظام المرعب".

واعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أن تصريحات نافالنايا "ستساعد جميع الأوروبيين على أن يفهموا بشكل أفضل نوع النظام العنيف الذي يجب علينا مواجهته واحتواؤه في أوكرانيا".

وأضاف تاجاني في بيان: "هذا يجعلنا نشعر بالتهديد الذي يواجهه المواطنون الروس وكل مناطق أوروبا، القارة التي عاد فيها العنف والوحشية والحرب بطريقة مخزية وغير مسؤولة".

إدانات وغضب



وفي نهاية الأسبوع المنصرم، قضت محاكم روسية بسجن عشرات الأشخاص الذين اعتقلوا خلال مشاركتهم بتأبين نافالني، إذ حُكم على 154 شخصا منهم في سان بطرسبورج وحدها.

وأظهرت الأحكام التي نشرتها دائرة القضاء في المدينة يومي السبت والأحد أنه تم الحكم على 154 شخصا بالسجن لمدة تصل إلى 14 يوما لانتهاكهم قوانين روسيا الصارمة التي تحظر التظاهر.

وتحدثت جماعات حقوقية ووسائل إعلام مستقلة عن عدد من الأحكام المماثلة بحق أشخاص في مدن أخرى.

وتوفي نافالني عن 47 عاما الجمعة في سجن بالقطب الشمالي، حيث كان يقضي حكما بالسجن لمدة 19 عاما، ما أثار غضب وإدانة زعماء غربيين.

تظاهرات مناهضة للكرملين

واعتقلت الشرطة الروسية خلال عطلة نهاية الأسبوع مئات من الذين قصدوا ضرائح رمزية أقيمت لنافالني لوضع باقات الورد عليها وإضاءة الشموع تكريما له.

وتعد التظاهرات المناهضة للكرملين أو العروض العامة لمعارضة النظام غير قانونية في روسيا بموجب قوانين الرقابة العسكرية الصارمة والقوانين ضد المسيرات غير المرخصة.

وسيّرت الشرطة ورجال بملابس مدنية دوريات في عشرات المدن الروسية، حيث تجمع الناس لتكريم نافالني خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ووردت تقارير عدة عن إقدامهم على إزالة الضرائح الرمزية التي أقيمت ليلا، وأظهرت لقطات فيديو رجالا مقنعين يجمعون باقات الورد في أكياس قمامة على جسر بجوار الكرملين، حيث قُتل بوريس نيمتسوف، وهو معارض بارز آخر لبوتين، في عام 2015.