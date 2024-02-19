خلط بين أوكرانيا والناتو، فيديو يوثق وقوع بايدن في هفوة جديدة

في هفوة جديدة خلط الرئيس الأمريكي جو بايدن، بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وفي رسالة لأعضاء مجلس النواب، دعاهم بايدن للتصويت على مشروع قانون من شأنه تمويل "الناتو" بدلا من ذكر أوكرانيا.

وقال بايدن في تصريحات صحفية: "فكرة أننا سننسحب من دعم أوكرانيا، وأننا سنبدأ في السماح لحلف شمال الأطلسي بالانقسام، تتعارض تماما مع مصالح الولايات المتحدة".

Biden, on vacation in Delaware, calls on “Congress come home and pass the legislation funding NATO.”



Ukraine isn’t in NATO — neither are Israel and Taiwan.pic.twitter.com/VAdPBt7ZSS Advertisements February 18, 2024

وأضاف: "حان الوقت للتأكد من إقرار الكونجرس التشريع الخاص بتمويل الناتو"، حسبما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

إيمانويل ماكرون

وكان بايدن في خضم حديثه عن أزمة غزة، قد وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه "رئيس المكسيك"، في ثالث زلة لسان خلال أقل من أسبوع.

كذلك اختلط الأمر على بايدن بين زعيمة أوروبية وسلفها المتوفى، إذ قال خلال مناسبة انتخابية إنه التقى المستشار الألماني هيلموت كول الذي توفي عام 2017 بدلا من أنجيلا ميركل.

وقبل أيام قال بايدن إنه تحدث إلى الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، بدلا من الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، أثناء تطرقه للحديث أيضا عن قمة مجموعة السبع نفسها التي عقدت في يونيو 2021.

مطالب بعزل بايدن

بينما تستمر زلات لسان بايدن وخلطه بين الأشخاص والألقاب، تثور الشكوك بشأن قدرة الرجل البالغ من العمر 81 عاما على قيادة الولايات المتحدة لفترة رئاسية تبدأ العام المقبل إن أعيد انتخابه.

وعقب أخطاء عدة في غضون أيام، تلقف عدد من المشرعين الجمهوريين الفرصة لتسديد ضربة إلى الرئيس الديمقراطي، إذ دعوا إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي.

وجاءت الدعوات من ريك سكوت (فلوريدا)، ومايك لي (يوتا)، وجوش هاولي (ميزوري)، وماري ميلر (إلينوي)، ومارغوري تايلور غرين ومايك كولينز (جورجيا).

كما اقترح العديد من الشخصيات اليمينية البارزة الأخرى، مثل تشارلي كيرك مؤسس منظمة "تيرننغ بوينت يو إس إيه"، والإعلامي الإذاعي مارك ليفين، وحاكم ولاية ويسكونسن السابق سكوت ووكر، تفعيل التعديل الخامس والعشرين.