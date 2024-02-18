نيكي هايلي تهاجم ترامب بسبب المعارض الروسي نافالني

هاجمت نيكي هايلي، المنافسة الوحيدة المتبقية لدونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، مساء اليوم الأحد، الرئيس السابق لالتزامه الصمت بشأن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني وتصريحاته العدائية تجاه حلف شمال الأطلسي.

وقالت هايلي لقناة «ايه بي سي» الإخبارية الأمريكية: "حقيقة أنه لا يقول أي شيء عن نافالني، فذلك إما لأنه يقف إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويعتقد أنه من الجيد أن يقتل معارضيه السياسيين، وإما أنه ببساطة لا يعتقد أن الأمر قضية مهمة".

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وأثارت وفاة أليكسي نافالني في سجنه في المنطقة القطبية الشمالية والتي أعلنت الجمعة وظل الكرملين متكتمًا حول ملابساتها، موجة من الغضب في الدول الغربية، وحمّل الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي المسؤولية.

لكن الجمهوري ترامب، سلف الديموقراطي بايدن، والذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض، لزم الصمت هذا الأسبوع حيال وفاة نافالني أو روسيا أو حتى عن بوتين.

كذلك، انتقدت هيلي، السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة إبان عهد ترامب (2017-2021) والحاكمة السابقة لولاية كارولاينا الجنوبية حيث من المقرر إجراء الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في 24 فبراير، التصريحات "الصادمة" التي أدلى بها منافسها نهاية الأسبوع الماضي ضد آليات التضامن بين أعضاء حلف شمال الأطلسي في مواجهة موسكو.

واعتبرت المرشحة الجمهورية أن "كل ما فعله حينها كان لتعزيز (موقع) بوتين".

وقالت هيلي "لنذكر الشعب الأمريكي بأن بوتين قال إنه بمجرد الاستيلاء على أوكرانيا، ستلحق بها بولندا ودول البلطيق (...) وهي دول في حلف شمال الأطلسي، ويضع ذلك الولايات المتحدة فورًا في حالة حرب".

وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني

وكانت مصلحة السجون الروسية أعلنت، الجمعة، وفاة السياسي المعارض المسجون أليكسي نافالني.

وقالت المصلحة، في بيان، إن نافالني شعر بتوعك بعد المشي يوم الجمعة وفقد الوعي، ووصلت سيارة إسعاف لمحاولة إنعاشه، إلا أنه فارق الحياة.

وقالت الرئاسية الروسية (الكرملين)، إنها ليس لديها معلومات عن سبب وفاة المعارض البارز أليكسي نافالني.

وبحسب شبكة «العربية»، تابع الكرملين: "مصلحة السجون تجري كافة الفحوصات فيما يتعلق بـ وفاة نافالني، وتم تقديم إحاطة للرئيس فلاديمير بوتين بشأن وفاة المعارض نافالني".

بدورها، أعلنت لجنة التحقيق الروسية، إطلاق تحقيق إجرائي في ملابسات وفاة السياسي المعارض أليكسي نافالني في أحد السجون.

ردود فعل غاضبة بسبب وفاة نافالني

وعبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، "عن حزنه العميق لـ وفاة نافالني"، داعيا لمعرفة كل الحقائق عن وفاته.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن روسيا "المسئولة الوحيدة" عن وفاة نافالني.

فيما اعتبر البيت الأبيض، أن وفاة نافالني "مأساة فظيعة في حال تأكدت".

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، للإذاعة الوطنية العامة "إن بي آر"، إن تاريخ الكرملين "الطويل والقذر" في إيذاء معارضيه "يثير أسئلة حقيقية وواضحة حول ما حدث".

رئيس لاتفيا، إدجارز رينكيفيتش، اتهم الكرملين باغتيال نافالني، قائلا: "نافالني قُتل بطريقة وحشية على يد الكرملين وذلك يُظهِر الطبيعة الحقيقية للنظام الحالي في روسيا".

من جانبه، كتب وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، عبر منصة إكس: "مقاومة نافالني لنظام القمع كلفته حياته".

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن نبأ وفاة نافالني "فظيع"، وأشاد بزعيم المعارضة الروسية الراحل.

المستشار الألماني، أولاف شولتس وصف أنباء وفاة نافالني بـ"المحزنة جدا".

كما حملت الخارجية النرويجية موسكو مسؤولية كبيرة عن وفاة نافالني.

بايدن يهاجم بوتين بسبب نافالني

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، في تصريحات صحفية تعليقا علي وفاة المعارض الروسي اليكسي نافالني: إنه ليس لديه سبب للاعتقاد بأن التقارير عن وفاة الناشط والمعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن غير صحيحة.

وأوضح بايدن خلال كلمته في البيت الأبيض، أن السلطات الروسية ستروي قصتها، لكن لا شك فيها أن بوتين مسئول عن وفاة المعارض الروسي.

وتابع إن الرئيس الروسي لا يؤثر فقط على مواطني دول أخرى مثل أوكرانيا، بل يؤثر أيضًا على شعبه.

وزعم أن وفاة الناشط في السجن دليل آخر على وحشية فلاديمير بوتين وحكومته، مدعيا: "لقد عارض دائمًا فساد وعنف حكومة بوتين، التي قامت في المقابل بتسميمه واعتقلته وأدانته بارتكاب جرائم باطلة ووضعته في الحبس الانفرادي وكل هذا لم يكن كافيًا لمنعه من قتله".

وقال إن الناشط "كان دائما صوت الحقيقة، حتى في السجن، مدعيا:"بعد أن حاول بوتين اغتياله عام 2020، كان بإمكانه أن يعيش في المنفى بالخارج وبسلام، لكنه بدلًا من ذلك عاد إلى روسيا، وهو يعلم أنه كان من الممكن أن يتم اعتقاله أو قتله، نافالني لقد عمل دائمًا لأنه يؤمن ببلده.

روسيا تطالب أمريكا انتظار تقرير الطبيب الشرعي بشأن وفاة نافالني

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، تعليقا علي وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني، إنه على الولايات المتحدة انتظار نتائج تقرير الطبيب الشرعي المتعلقة بالوفاة، وذلك حسبما أفادت شبكة “سكاي نيوز” عربية.

واعتبرت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الاستنتاجات الفورية التي خرج بها زعماء دول "الناتو" حول وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن، تفضح ما في صدورهم.

وكتبت زاخاروفا على "تليجرام": "رد الفعل الفوري لقادة دول "الناتو" على وفاة نافالني وإصدارهم الاتهامات المباشرة ضد روسيا يفضحهم، ولم تصدر بعد أي نتائج عن فحص الطب الشرعي، فيما استنتاجات الغرب كانت جاهزة مسبقا".