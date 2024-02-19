أبرزهم رامز جلال، تفاصيل 4 برامج في رمضان 2024

برامج رمضان 2024 ، أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم والذي يشهد عرض عدد من البرامج التي تتناول مواضيع مختلفة وترفيهية ينتظرها المشاهد،عبر عدد من القنوات الفضائية.

ومن خلال السطور التالية ترصد فيتو تفاصيل 4 برامج في رمضان 2024.

برنامج حبر سري في رمضان

واستطاعت الإعلامية أسما إبراهيم فرض نفسها في الوسط الإعلامي، وذلك بسبب نجاح برنامجها الشهير "حبر سري" والتي قدمت منه 7 أجزاء على شاشة "القاهرة والناس".

وتعاقدات الإعلامية أسما إبراهيم مؤخرا علي تقديم الموسم الثامن من برنامج حبر سري استعدادا لعرضه في رمضان 2024.

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وأكدت الأعلامية أسما إبراهيم لـ "فيتو" أنها بالفعل بدأت تحضيرات الموسم الثامن من برنامجها الشهير حبر سري استعدادا لعرضه في رمضان 2024.

وأشارت أسما إبراهيم إلى أن “الموسم الثامن من حبر سري فيه مفاجآت كثيرة للمشاهدين ومختلفة عن المواسم السابقة"، متمنية أن الجزء الجديد من البرنامج ينال إعجاب الجمهور.

ومن المقرر أن تبدأ أسما إبراهيم تصوير الموسم الثامن من برنامج حبر سري خلال الفترة المقبلة استعدادا لعرضه في رمضان 2024.

برنامج رامز جلال في رمضان

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يبدأ الجمهور البحث عن فكرة برنامج رامز جلال الجديدة، التي يستعد للظهور بها، حتى باتت شيئا أساسيا لدى المشاهد على الإفطار، حيث يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة.

وعلمت “فيتو” من مصادرها الخاصة، أن رامز جلال يصور حاليا برنامجه في مدينة ملاهي ضخمة بمدينة دبي الإماراتية باستضافة عدد من نجوم الفن والرياضة، حيث إنه بدأ تصوير البرنامج منذ فترة قصيرة.

برنامج حمو بيكا في رمضان

وأعلنت قناة "هي" في مقطع فيديو تقديم مؤدي المهرجانات الشعبي حمو بيكا برنامج تليفزيوني رفقة سارة خليفة بعنوان "سارة وبيكا"، وذلك للعرض خلال شهر رمضان المقبل 2024.

وعلق بيكا على الفيديو قائلًا: "انتظروا برنامج هيكسر مصر قريبًا بدور العرض".

برنامج سعد الصغير في رمضان

ومن ضمن البرامج التي من المقرر عرضها في رمضان 2024، برنامج سعد الصغير على شاشة قناة الشمس.

وعلمت فيتو أن سعد الصغير يصور جزء جديد من برنامجه سعد مولعها نار من المقرر عرضه في رمضان 2024 على شاشة الشمس ويحتوي على فقرات مختلفة.