بعد ارتفاعها، أسعار الدواجن البرازيلية واللحوم السودانية داخل المجمعات الاستهلاكية

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، بالتزامن مع ضخ السلع بمعارض أهلا رمضان لتلبية احتياجات المواطنين.

أسعار اللحوم والدواجن داخل المجمعات الاستهلاكية

وتوفر وزارة التموين بجانب السلع الغذائية، اللحوم والدواجن أيضا داخل المجمعات الاستهلاكية.

وتشهد أسعار الدواجن المجمدة البرازيلية ارتفاعا في أسعارها داخل المجمعات الاستهلاكية ليصل سعرها إلى 100 جنيه بدلا من 85 جنيه للكيلو .

يأتي ذلك في الوقت التي ارتفعت فيه أسعار اللحوم السودانية الطازجة داخل المجمعات الاستهلاكية لتكون بسعر 250 جنيها بدلا من 225 جنيها للكيلو.

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ورغم الارتفاعات التي تشهدها اللحوم والدواجن داخل المجمعات الاستهلاكية، إلا أنها أسعارها تقل عن الأسواق الخارجية بنحو 30 %.

وأوضحت وزارة التموين أنه يتم استيراد اللحوم من دولتي جيبوتي والصومال عبر ميناء سفاجا، بالإضافة إلى كينيا وتنزانيا وتشاد عبر شركة اتجاهات السودانية للاستثمارات المتعددة، وكذلك اللحوم البرازيلية والهندية من خلال تعاقدات أبرمتها الهيئة العامة للسلع التموينية مع تلك الدول.

وتستورد وزارة التموين 45% من احتياجات السوق المحلية من اللحوم، بينما يتم توفير 55% من قبل مزارع الماشية في المحافظات والخدمة الوطنية ووزارة الزراعة.

تموين: طرح 55 ألف طن سكر، و17 ألف طن زيت بمعارض أهلا رمضان

وأكدت وزارة التموين طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف، بالإضافة إلى طرح 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.

أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السلع داخل معارض أهلا رمضان، والتي جاءت كالآتي:

كيلو الدقيق بسعر يتراوح من 25 إلى 28 جنيها

المكرونة زنة 350 جراما من 6 و9.5 جنيه و400 جرام بـ 13 جنيهًا

الدواجن البرازيلي والمحلي بسعر 100 جنيه للكيلو.

اللحوم السودانية بسعر 250 جنيها للكيلو.

الأرز المصري بسعر 35 جنيها

الأرز الهندي بسعر 30 جنيها

الصلصة زنة 300 جرام بسعر 10 جنيهات

الشاي عبوة ربع كيلو بسعر يتراوح من 57 إلى 60 جنيها