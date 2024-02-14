ارتفاع جديد في أسعار اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية

شهدت اللحوم الطازجة التي تطرحها المجمعات الاستهلاكية ارتفاعا في أسعارها الفترة الحالية بنحو 30 جنيها، ليصبح كيلو اللحوم الطازجة 250 جنيها، بدلا من 220 جنيها.

أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

وأوضحت وزارة التموين أنه يتم استيراد اللحوم من دولتي جيبوتي والصومال عبر ميناء سفاجا، بالإضافة إلى كينيا وتنزانيا وتشاد عبر شركة اتجاهات السودانية للاستثمارات المتعددة، وكذلك اللحوم البرازيلية والهندية من خلال تعاقدات أبرمتها الهيئة العامة للسلع التموينية مع تلك الدول.

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وتستورد وزارة التموين 45% من احتياجات السوق المحلية من اللحوم، بينما يتم توفير 55% من قبل مزارع الماشية في المحافظات والخدمة الوطنية ووزارة الزراعة.

طرح اللحوم بمعارض أهلا رمضان

من ناحية أخرى، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بطرح 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.

بالإضافة إلى طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، واكثر من 10 آلاف طن مكرونة، وكذلك طرح 65 ألف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف.

الإحتياطي الإستراتيجي من اللحوم

وأكدت وزارة التموين أن الاحتياطي الإستراتيجي من للحوم والدواجن 10 أشهر، بينما يبلغ الاحتياطي الإستراتيجي من القمح يكفي 4.4 شهر، والزيت يتخطى 4 شهور، والسكر 5 شهور حيث يتم طرحه في الأسواق بسعر يتراوح من 32 إلى 35 جنيها للكيلو.