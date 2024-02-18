الدوري المصري، بلاتي توريه يتوج أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والاتحاد

الدوري المصري، حصل البوركيني بلاتي توريه لاعب فريق بيراميدز على جائزة أفضل لاعب بمباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، التي إنتهت قبل قليل على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز يفوز على الاتحاد السكندري

خطف فريق بيراميدز فوزا صعبا من أنياب الاتحاد السكندرى بهدف دون رد بلقاء الفريقين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

اهداف مباراة بيراميدز والاتحاد

جاء هدف بيراميدز في الدقيقة 85 بعدما أرسل محمد الشيبي عرضية متقنة داخل المنطقة حولها أحمد سامي في الشباك برأسية قوية.

احداث مباراة بيراميدز والاتحاد

شهدت المباراة سيطرة كاملة لفريق بيراميدز وتسديدات تتوالى على مرمى الاتحاد السكندري.

وتألق المهدي سليمان في إنقاذ مرماه من العديد من الأهداف.

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وأحرز مصطفى فتحي هدفا ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل في الدقيقة 26.

وألغى حكم المباراة هدف لمحمد رضا بوبو بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 10

ترتيب بيراميدز والاتحاد بالدوري

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 21 نقطة بعدما لعب 10 مباريات فاز في 6 لقاءات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في لقاء وسجل لاعبيه 13 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

تشكيل بيراميدز لمباراة الاتحاد

وبدأ بيراميدز مباراة الاتحاد السكندري كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

في خط الوسط: محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - بلاتي توريه - مصطفى فتحي

في خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - كريم حافظ - أحمد فتحي - إسلام عيسى - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - محمود زلاكة - أحمد توفيق - فيستون ماييلي.

وافتقد فريق نادي بيراميدز لجهود لاعب الوسط الدولي مهند لاشين، في مباراة الاتحاد السكندري، ضمن بطولة الدوري الممتاز.

وغاب مهند لاشين عن صفوف بيراميدز، في مواجهة الاتحاد بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث في المواجهة الأخيرة أمام زد في الدوري.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل إصابة علي جبر المدافع الدولي ومدة غيابه المنتظرة خلال المرحلة المقبلة.