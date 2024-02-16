يخيرها بين ثلاثة ملاعب، المصري يضع رابطة الأندية في أزمة بسبب ملعب برج العرب

تقدم مجلس إدارة النادي المصري بطلب رسمي من رابطة الأندية بالبحث عن ملعب آخر يستضيف مباريات المصري بخلاف برج العرب، ووضعت فى اعتبارها ملاعب الإسماعيلية والسويس، كما أنها استفسرت منذ مدة عن كيفية اللعب على ستاد العاصمة الإدارية.

وطلب علي ماهر المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي المصري تغيير ملعب برج العرب ونقل مباريات الفريق إلى ملعب آخر.

ونقل الجهاز الفنى لإدارة المصري البورسعيدي شكوى اللاعبين من حالة أرضية الملعب فى المباريات الأخيرة، كما اشتكى ميدو جابر ومحمد الشامى عقب مباراة الجونة من حالة الملعب الذى تسبب فى عدم تعاملهم الجيد مع بعض الكرات، التى كادت أن تصبح أهدافا محققة لصالح المصرى.

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وعاد الفريق الأول للكرة بالنادي المصري إلى التدريبات أمس الخميس على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة، استعدادا لمباراة الفريق بالجولة الثالثة عشر من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق بلدية المحلة، والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق العشرين من فبراير الجاري.

ترتيب المصري بالدوري

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 10 مباريات، فاز في 5 مواجهات، وتعادل في مباراتين، وخسر ثلاثة أخرى، وسجل لاعبو المصري 13 هدفًا واستقبلت شباكهم 16 هدفًا آخر.

وأعلن مازن عزام لاعب النادي المصري السابق لجوءه إلى القضاء بسبب تجاهله من النادي البورسعيدي وكتب مازن عزام عبر حسابه على انستجرام: برغم ان دي خطوة غير راضي عنها، لكن عدم تقدير النادي المصري لي جعلني ألجأ للقضاء.

يذكر أنه تم التعاقد مع مازن عزام قادما من الفيوم أثناء كان ايهاب جلال مديرا فنيا للنادى المصرى بالانتقالات الشتوية الموسم الماضي ولم يتم مشاركة اللاعب بحجة ان لديه مرض في القلب مما أدى إلى استبعاده من الفريق البورسعيدى بعد سقوطه فى أول مران له مع الفريق.

وتم تشخيص حالة مازن عزام بطريقة خاطئة من أحد الأطباء الذى أكد إصابة اللاعب بمرض نادر إلا أن الفحوصات الطبية التى خضع لها اللاعب بعد ذلك أكدت سلامته بعدما خضع لفحوصات كبار الأطباء فى مصر منهم الدكتور مجدي يعقوب.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري

تنطلق الأحد المقبل منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى بإقامة ثلاث مباريات تجمع إنبى مع سموحة والبنك الأهلى مع زد إف سى وأخيرًا بيراميدز مع الاتحاد السكندرى.

الأحد 18 فبراير

انبى وسموحة..4 عصرًا على استاد بتروسبورت

البنك الاهلى وزد اف سى..4 عصرا على استاد القاهرة الدولى

بيراميدز والاتحاد السكندري..7 مساء على استاد الدفاع الجوى



الاثنين 19 فبراير

مودرن فيوتشر والمقاولون..4 عصرا استاد السلام

الاسماعيلى والزمالك..7 مساء استاد الإسماعيلية



الثلاثاء 20 فبراير

سيراميكا والجونة..4 عصرًا على استاد القاهرة

الداخلية وفاركو.. 7 مساء على استاد الكلية الحربية

المصري البورسعيدى وبلدية المحلة.. 7 مساء على استاد برج العرب