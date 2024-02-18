تركي الشيخ من دار الأوبرا: تأثير محمد بن سلمان علي العالم كله

تركي ال الشيخ، قال المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، إن حفل الليالي المصرية السعودية للتاريخ وهذه العلاقة العميقة بين مصر والسعودية تنعكس الآن علي أرض الواقع.

مواهب مصر وانتعاشة السعودية

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية من دار الأوبرا:"أحلم اننا ننتقل للمستوي الأعلى والأكبر من المشاريع الفنية الكبرى لأن مصر مليئة بالمواهب والقدرات والكفاءات وأيضا السعودية تعيش نقلة نوعية وانتعاشة كبيرة ولو تكاملنا ممكن نروح لمكان بعيد".

Advertisements

رؤية محمد بن سلمان

وتابع:"رؤية المملكة ما لها حدود وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تأثيره ليس فقط علي مستوى الدول العربية ولكن واصل للعالم كله أيضا".

وتذيع 4 قنوات على الهواء مباشرة في تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد حفل الكينج محمد منير والنجمة شيرين عبد الوهاب والمطرب ماجد المهندس، وذلك ضمن حفلات الليالي المصرية السعودية، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتلك القنوات هى mbc masr، الحياة، dmc.. والقناة الإذاعية نجوم fm.

حفلات الليالي المصرية السعودية

ومن المقرر أن يشهد الحفل تقديم باقة رائعة من أجمل أغاني النجوم، كما يشهد حضورا جماهيريا مميزا، ويقام بالتنسيق بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه السعودية.. كما ستكون هناك مفاجأة بمشاركة مطربة كبيرة بجانب منير وشيرين وماجد المهندس.

التعاون بين وزارة الثقافة وهيئة الترفيه

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة كشفت في وقت سابق كواليس لقائها بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقالت وزيرة الثقافة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": “العلاقة بين مصر والسعودية قائمة على الأخوة وهناك تبادل ثقافي ممتد عبر السنوات”.

ولفتت إلى أنه تم الاتفاق مع تركي آل الشيخ على تنظيم أنشطة ثقافية متبادلة بين مصر والسعودية، من خلال وزارتي الثقافة في البلدين ويضاف إليهما هيئة الترفيه بالمملكة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأكدت: الحفلات التي تقام في السعودية مقدرة جدا وهي حفلات تكريم للفنانين المصريين، وأيضا سيكون هناك حفلات للفنانين السعوديين بالقاهرة، بالإضافة إلى فتح مجالات فنية مشتركة أخرى مثل المسرح الدرامي والإنتاج السينمائي المشترك والمهرجانات.

وتابعت: "التعاون سيكون في المجالات الفنية بين وزارة الثقافة وهيئة الترفيه بالسعودية من خلال حفلات موسيقية وموسيقى عربية وتواجد فني للفنانين السعوديين في مهرجان الموسيقى العربية القادم، وفعاليات موسيقية في كل الفعاليات الفنية الموجودة في مصر وستعاد هذه الفعاليات في السعودية بفنانين مصريين وسعوديين، وستكون هناك عروض مسرحية مصرية ستعرض في القاهرة والرياض ومسرحيات سعودية ستعرض في مصر".