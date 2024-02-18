الأحد 18 فبراير 2024
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سياسة

"الحوار الوطني" يثمن تقديم مصر مذكرة للعدل الدولية حول انتهاكات إسرائيل

مجلس أمناء الحوار
مجلس أمناء الحوار الوطني, فيتو

ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني دور القيادة السياسية في القضية الفلسطينية، ومشاركة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم إيضاح ومرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 المقبل.

وأشاد المجلس بموقف الدولة المصرية، والذي يشمل تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما للأراضي الفلسطينية بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

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مصر تتقدم بمذكرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. والمرافعة الأربعاء المقبل

محكمة العدل الدولية، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن مصدر مصري رفيع المستوى، أن مصر ستتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

مصر تتقدم بمرافعة ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

وقال المصدر المصري  للقاهرة الإخبارية: مصر ستتقدم بالمرافعة أمام محكمة العدل الدولية يوم الأربعاء القادم الموافق 21 فبراير الجاري.

وأضاف المصدر أن مصر تشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام ١٩٦٧. 

وسبق واتهمت جنوب افريقيا إسرائيل أمام المحكمة ذاتها بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، من خلال حملتها العسكرية في غزة، وسجلت القضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر.

واتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب ما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، موضحة أن "أفعال إسرائيل مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين".

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