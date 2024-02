أسدل الستار منذ قليل، علي النسخة الـ ٧٧، من حفل توزيع جوائز البافتا البريطانية، الذي أقيم في العاصمة لندن، بحضور عدد كبير من نجوم هوليوود، والعالم.

وأعلن رسميا، عن أسماء الفائزين والتي حملت عدد من المفاجآت.

القائمة الكاملة للفائزين في حفل توزيع جوائز البافتا الـ 77:ـ

أفضل سيناريو أصلي

فيلم ANATOMY OF A FALL

أفضل مؤثرات بصرية

أفضل تصميم إنتاج ديكورات تصوير

أفضل تصميم أزياء

أفضل تصفيف شعر ومكياج

فيلم Poor Things

أفضل فيلم أنميشمين

THE BOY AND THE HERON.

أفضل ظهور في أول عمل في مسيرة كاتب أو مخرج أو منتج بريطاني

صناع فيلم Earth Mama

أفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية

فيلم The Zone Of Interest

أفضل اختيار ممثلين

المسؤولين عن اختيار الطاقم التمثيلي لفيلم THE HOLDOVERS

Advertisements

أفضل تحرير لقطات

جينيفر لامي فيلم Oppenheimer

أفضل تصوير سينمائي

هويت فان هويتما

فيلم Oppenheimer

أفضل موسيقى تصويرية

لودفيج جورانسون فيلم Oppenheimer

أفضل سيناريو مقتبس

فيلم AMERICAN FICTION

أفضل ممثل مساعد

روبرت داوني جونير، عن أدائه في فيلم OPPENHEIMER

أفضل ممثلة مساعدة

دافين جوي راندولف، عن أدائها في فيلم The Holdovers

أفضل فيلم وثائقي

20Days in Mariupol

أفضل صوت

أفضل فيلم بريطاني

فيلم The Zone Of Interest

أفضل فيلم بريطاني قصير

Jellyfish & Lobster

أفضل فيلم أنيمشين قصير

فيلم CRAB DAY

أفضل مخرج

كريستوفر نولان، عن فيلم Oppenheimer



أفضل نجم صاعد

الممثلة الشابة ميا ماكينا بروس، عن أدائها في فيلم How To Have Sex

أفضل ممثل

كيليان مورفي، عن أدائه في فيلم Oppenheimer.

أفضل ممثلة

إيما ستون، عن دورها في فيلم Poor Things

أفضل فيلم لعام ٢٠٢٣

Oppenheimer