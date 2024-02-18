الأحد 18 فبراير 2024
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رياضة

الدوري السعودي، اتحاد جدة يتقدم على الرياض 0/1 في الشوط الأول

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

الدوري السعودي، تقدم فريق اتحاد جدة على ضيفه الرياض بنتيجة 0/1 في الشوط الأول، في المباراة التي تقام، مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، ضمن لقاءات الجولة 20 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله هدف اتحاد جدة في شباك الرياض في الدقيقة 12.

تشكيل اتحاد جدة ضد الرياض 

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: مد الله العليان - أحمد حجازي - حسن كادش  - فواز الصقور.

خط الوسط: فابينيو - نجولو كانتي - فيصل الغامدي  - مروان الصحفي.

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خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله  - كريم بنزيما.

تعادل اتحاد جدة مع نافباخور

انتهت مباراة نافباخور الأوزبكي أمام اتحاد جدة السعودي بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت، على ملعب مركزي، ضمن لقاءات الذهاب لدور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا.

وستقام مباراة العودة في جدة يوم الخميس المقبل.

عرض جديد من اتحاد جدة لضم محمد صلاح

كشفت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، أن نادي اتحاد جدة السعودي، يجهز عرضا جديدا بقيمة مالية ضخمة، لإقناع ليفربول بالتخلي عن نجمه الدولي المصري محمد صلاح، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن عرض اتحاد جدة يقدر بـ235 مليون يورو لإقناع ليفربول بالتخلي عن محمد صلاح في الصيف المقبل.

وأوضحت ذا أتلتيك، أن راتب محمد صلاح مع اتحاد جدة سيكون 85 مليون يورو سنويا، أي 4 أضعاف الراتب الذي يتقاضاه حاليا مع ليفربول.

وأشارت إلى أنه في حال تم انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي بهذا العرض، ستصبح الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.

الجدير بالذكر، أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي في صيف 2025، وهنا عدة مفاوضات مع اللاعب من أجل تجديد عقده مع ليفربول.

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