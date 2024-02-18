الهلال يواصل صدارته للدوري السعودي بالفوز على الرائد بثلاثية

فاز فريق الهلال على نظيره الرائد بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري السعودي الممتاز "دوري روشن".

أهداف مباراة الهلال والرائد

سجل ثلاثية الهلال كلا من الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 3 و29 من ركلة جزاء، وكاليدو كوليبالي في الدقيقة 52، بينما سجل هدف الرائد اللاعب أمير سعيود في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

بهذه النتيجة يواصل الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 56 نقطة، بينما يحتل الرائد المركز الـ 14 برصيد 19 نقطة.

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ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2023-2024

عزز كريستيانو رونالدو لاعب النصر صدارته لجدول هدافي دوري روشن السعودي بهدفه في الفتح أمس السبت، ويلاحقه ميتروفيتش مهاجم الهلال.

رونالدو – النصر – 21 هدفًا

ميتروفيتش – الهلال – 19 هدفًا

كيفين نكودو – ضمك – 14 هدفًا

عبدالرزاق حمدالله – الاتحاد – 11 هدفًا

فراس البريكان – الأهلي – 11 هدفًا

تاليسكا – النصر – 11 هدفًا

وفاز النصر على الفتح بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل ثنائية النصر كريستيانو رونالدو وأوتافيو فيما سجل هدف الفتح الوحيد سالم عبد الله النجدي.

وارتفع رصيد نادي النصر إلى النقطة 49 في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، بينما تجمد رصيد نادي الفتح عند النقطة 29 في المركز السابع.

يشار إلى أن مباراة الدور الأول بين الفريقين في دوري روشن هذا الموسم 2023-2024، انتهت بفوز عريض للنصر على مضيفه الفتح بنتيجة 5-0، وحملت الأهداف توقيع كريستيانو رونالدو (3 أهداف – هاتريك) وساديو ماني (هدفين).

أبرز 10 أرقام في مسيرة رونالدو

وفي عيد ميلاد كريستيانو رونالدو دعونا نستعرض 10 أرقام تجعله ضمن أعظم من لمسوا الكرة في التاريخ على الإطلاق.

1- الهدّاف التاريخي لدوري أبطال أوروبا

يملك رونالدو الرقم القياسي فيما يخص عدد الأهداف بدوري أبطال أوروبا، بواقع 140 هدفًا متفوقًا على ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الحالي وبرشلونة وباريس سان جيرمان السابق.

2- أكثر من سجل أهدافًا دولية:

يملك كريستيانو رونالدو 128 هدفًا دوليًّا مع منتخب البرتغال، وهو رقم قياسي عالمي حصده في سبتمبر 2021 بهدفين ضد أيرلندا.

3- 50 هدفًا في 7 أعوام متتالية:

في الفترة بين 2011 و2017 أصبح "الدون" هو اللاعب الوحيد في العالم الذي سجل 50 هدفًا في كل عام ولمدة 7 أعوام متتالية.

4- أول من يسجل في 5 كؤوس عالم:

النجم البرتغالي كان أول من يسجل أهدافًا في 5 نسخ متتالية من كأس العالم عندما سجل في المباراة الافتتاحية لبلاده في مرمى غانا في 2022.

5 - 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا:

يعد كريستيانو رونالدو واحدًا من 3 نجوم حول العالم يملكون 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، بجوار لوكا مودريتش وداني كارفاخال وكريم بنزيما.

6- أول من يصل للهاتريك العاشر دوليًّا

مع منتخب البرتغال وأمام لوكسمبورج في أكتوبر 2021 سجل رونالدو "الهاتريك" للمرة العاشرة في مسيرته الدولية، ليكون أول من يحقق ذلك.

7 -أكثر من لعب في دوري أبطال أوروبا:

على المستوى الأوروبي يملك كريستيانو رونالدو الرقم القياسي لعدد المشاركات في دوري الأبطال، بواقع 183 مباراة.

8 - الأكثر خوضًا للمباريات الدولية:

بواقع 205 مباراة لعبها رونالدو مع المنتخب البرتغالي يتصدر نجم النصر ترتيب أكثر النجوم خوضًا للمباريات الدولية.

9 - أول من يصل للهدف رقم 800:

بحسب "فوكس سبورت" فإن رونالدو هو أول لاعب يصل للهدف رقم 800 في مسيرته، ولا يجاوره في ذلك الإنجاز سوى ليونيل ميسي.

10- أكثر من سجل في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا:

بواقع 17 هدفًا يتصدر رونالدو قائمة أكثر من سجلوا في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا، وجاء ذلك خلال فوز ريال مدريد باللقب العاشر في موسم 2013-14، المذهل أنه يحتل المركزين الثاني والثالث أيضًا في نفس القائمة بـ16 و15 هدفًا.